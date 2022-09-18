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「2022臺北市牛肉麵國際大賞」花博飄香中　得獎牛肉麵一次吃遍　屬牛還有半價優惠

By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2022/09/18 15:06
今年共有多達101組報名參賽「2022台北市牛肉麵國際大賞」，競爭超激烈。（北市產發局提供）

今年共有多達101組報名參賽「2022台北市牛肉麵國際大賞」，競爭超激烈。（北市產發局提供）

(台灣英文新聞/朱明珠 台北採訪報導)「2022臺北市牛肉麵國際大賞」9月17日至18日在圓山花博公園開幕，今(18)日將選出「鮮食組-清燉」及「鮮食組-番茄」」金牌、銀牌、銅牌，現場還有限量販售競賽牛肉麵每碗100元，揪團團購價6碗只要500元，屬牛民眾還有半價優惠，不必跑遍各地，就能將得獎牛肉麵一次吃遍。

「2022臺北市牛肉麵國際大賞」花博飄香中　得獎牛肉麵一次吃遍　屬牛還有半價優惠得獎麵品金牌獎-老爺大酒店。（圖／台北市商業處-我是商Ya人

牛肉麵是臺北市引以為傲的知名美食指標之一，為推廣牛肉麵特色，臺北市商業處輔導台北市牛肉麵交流發展協會辦理「2022台北市牛肉麵國際大賞」，今年共有多達101組報名參賽，競爭超激烈，繼昨（17）日揭曉「鮮食組-紅燒」金牌、銀牌、銅牌及「調理包組」最牛嚴選Top10後，今日將選出「鮮食組-清燉」及「鮮食組-番茄」，必能再度發掘更多優秀的廚師及店家，也希望讓親臨現場的民眾都能用最直接的方式，感受到牛肉麵大廚的專業及牛肉麵美味的升格。

為歡慶本年度牛肉麵嘉年華盛大開幕，會場還有「歷屆得獎牛肉麵大賞」，可輕鬆買到歷年來在激烈競賽中脫穎而出的得獎牛肉麵，如五冠王洪師父牛肉麵、四冠王皇家傳承牛肉麵、雙冠王阿牛牛肉麵、2020年度番茄組冠軍牛將軍小館，還有曾在牛肉麵競賽中獲得佳績的正立牛肉麵、新久久牛肉麵、一品牛肉麵、牛閣精緻麵館、小六手工拉麵、彭園集團、旎饕餮牛韻、賈以食日、金牪餐廳……等，暖心冠軍公益麵每碗只要新臺幣100元，扣除成本後將全數捐予公益團體。

現場另有一系列得獎牛肉麵展攤，烤牛肉、牛奶口味義式冰淇淋、金牛角、牛肉乾、酸菜牛肚、美國牛油脆薯…等令人食指大動的攤位，快來度過一個品嚐牛肉麵的假日吧！

「2022臺北市牛肉麵國際大賞」花博飄香中　得獎牛肉麵一次吃遍　屬牛還有半價優惠

今年共有多達101組報名參賽「2022台北市牛肉麵國際大賞」，競爭超激烈。（圖／北市產發局提供）

「2022臺北市牛肉麵國際大賞」得獎名單如下：

➖ ➖ 鮮食組-紅燒 ➖ ➖

金 牌 / 金大方麵食館、老爺大酒店、兩支北方麵食館

銀 牌 / 竣師父牛肉麵、牛翻天牛肉麵、燴館、壹品宴、郭家私房麵

銅 牌 / 凱達大飯店、淳心製麵、五花馬水餃館 台北龍江門市、史料味極牛肉麵、多元麵食小吃屋、食尚曼谷、台北六福萬怡酒店、威廚食府

➖ ➖ 調理包組 ➖➖

最牛嚴選Top10 / 新九九牛肉麵、欣光、洪師父牛肉麵、半畝田、皇家傳承、新食成、白金花園、台北凱達大飯店、大成、藍海饌
2022臺北市牛肉麵國際大賞
牛肉麵

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更新時間 : 2022-09-18 15:47 GMT+08:00

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