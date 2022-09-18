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台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、火車出軌

6.8規模地震，較今日下午13點19分所發生的5.9地震深度更淺。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/09/18 15:45
台東18日強震不斷，其中下午14點44分發生規模6.8強震，花蓮玉里一棟建物應聲倒塌，目前警消正搜救是否有人受困。（圖／記者爆料網）

台東18日強震不斷，其中下午14點44分發生規模6.8強震，花蓮玉里一棟建物應聲倒塌，目前警消正搜救是否有人受困。（圖／記者爆料網）

更新時間：2022-09-18 15:45

發布時間：2022-09-18 15:03

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）台東池上鄉今（18）日下午下午13點19分、14點44分、14點57分三度發生規模5以上地震，其中14點44分第111號地震規模更達芮氏6.8，池上鄉最大震度6強。玉里一棟建物倒塌，5人在倒塌前逃生，至於其餘受困情形仍待當地警消釐清。

中央氣象局發布資訊顯示，下午14點44分發生第111號強震，位於北緯 23.14度，東經 121.2度即在台東縣政府北方 42.7 公里 ，在台東縣池上鄉，地震深度7公里，芮氏規模6.8，較今日下午13點19分所發生的規模5.9地震深度更淺，在台東縣池上震度更達6強、花蓮縣玉里達6弱。

玉里鎮中山民族路口一棟建物因不堪強震搖晃，轟然倒塌，嚇壞附近居民與用路人；因建物下方為便利商店，恐有人受困其中，目前確切人數及傷亡狀況仍待確認，當地警消目前正緊急搜救中。

據悉目擊者表示，便利商店店員在倒塌前衝出店面，逃過一劫；建物內部則有4人倒塌前破窗逃生，平安無虞。

該棟倒塌建物為於玉里鎮中山民族路口，由於下方就是便利商店，推測倒榻建物內恐有人受困，目前當地警消正在組織搜救中。此外東里車站一列火車也疑似因地震出軌。

台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、火車出軌

（圖／翻攝自記者爆料網）

台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、火車出軌

(圖／爆廢公社）

隨後在14點57分發生地113號有感地震，位在北緯 23.13度，東經 121.2度即在台東縣政府北方 41.4 公里 ，同樣是台東縣池上鄉，本次地震深度僅5.3公里，芮氏規模5.4，最大震度為台東縣海端及池上皆為4級。

下圖為第111號地震資訊

台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、火車出軌

台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、火車出軌

下圖為第113號地震資訊：

台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、火車出軌
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