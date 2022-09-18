【9/18台灣本土+39330　死亡+39】莫德納次世代雙價疫苗再到貨　第二批80.3萬劑今抵台

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增39,569例COVID-19確定病例，分別為39,330例本土個案及239例境外移入，確診個案中新增39例死亡。另外，第二批莫德納次世代雙價疫苗將於今日晚間抵臺。



指揮中心表示，今日新增之39,330例本土病例，為18,395例男性、20,917例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(8,607例)、臺中市(4,951例)、臺北市(4,511例)、桃園市(4,097例)、高雄市(3,147例)、臺南市(2,352例)。



指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為24例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至9月15日，死亡日期介於9月3日至9月15日。





指揮中心說明，今日新增239例境外移入個案中，為131例男性、108例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(9例)、土耳其(5例)、美國(3例)、泰國、柬埔寨及印度(各2例)、新加坡、香港、希臘、孟加拉國、日本、荷蘭及韓國(各1例)移入。另209例感染國家調查中。入境日期介於今年8月19日至9月17日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,970,438例確診，分別為32,194例境外移入、5,938,190例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,548例COVID-19死亡病例，其中10,532例本土，另16例為境外移入。

第二批Moderna次世代雙價疫苗80.3萬劑將於今日晚間抵臺

指揮中心表示，今(2022)年採購之第二批Moderna次世代雙價疫苗80.3萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，預計10月起配送各縣市政府，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用。本批效期至2023年3月29日。



指揮中心指出，我國已於去年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1,124.3萬劑到貨。