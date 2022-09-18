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簽「絕不投降」承諾書？黃珊珊：不要製造對立　「市民主義」才是選舉重點

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/18 12:45
「2022台北市牛肉麵國際大賞」18日在圓山花博公園 舉行，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（圖）出席致詞。

「2022台北市牛肉麵國際大賞」18日在圓山花博公園 舉行，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（圖）出席致詞。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合整理報導）日前國內民間團體呼籲九合一選舉候選人應簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（18）日表示，不要在國內製造對立，「市民主義」才是重點，台灣人沒有一個人不保台。

黃珊珊上午出席「台北市牛肉麵國際大賞」活動接受訪問時表示，台北市的選舉重點應該要回歸「市民主義」本身，參選人要拿出什麼東西來帶領首都城市，大家應一起去做扶植市民有關的事項，而不是非我族類就互相對立、老死不相往來，這對台北、台灣都不是好事。

她說，不管是否簽署，不要在國內製造對立，台灣應該沒有人不保台，並反問：「哪一個人會簽投降書呢？」

針對民進黨台北市長參選人陳時中說若當選市長不會再舉辦雙城論壇，黃珊珊指出，陳時中之前也說有必要需保留對話管道，「他說法常常變來變去」。

雙城論壇已舉辦10年、非現在才開始，這些年來已完成包括體育、文化藝術或教育等多項事務性協商和交流，最重要的是可保留一個雙方可能可以溝通的管道。

黃珊珊說，就算兩國戰爭時，都是兩國相爭也不斬來使，只要有對話管道，不到最後關頭絕不輕言放棄和平，「和平第一、經濟繁榮、人民至上」，藉此3原則就知要不要辦雙城論壇。
黃珊珊
台北市長選舉

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