發生地震該怎辦？請找掩護、保護頭頸部　內政部：若在睡覺 請繼續待床上

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台東17日晚間發生強震，後續餘震搖不停，讓當地民眾嚇到不敢洗澡、如廁和睡覺，深怕無法及時逃生。對此、內政部提醒，若是地震時剛好在睡覺，「請繼續留在床上」，並公布3步驟。

內政部在臉書上表示，台東發生規模6.4地震，接下來，可能會再發生餘震，請大家提高警覺。並提醒民眾，地震發生當下，應立即採「趴下、掩護、穩住」，保護頭部。

如果睡覺的時候遇上地震，該怎辦呢？內政部說：「請繼續留在床上。」並以枕頭保護頭部、頸部，直到地震停止。

另外，內政部消防署消防防災館提醒，地震發生的時候最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，避免受傷，如果是躲在牆角或柱子旁邊等地方避難時，要小心家具、電器、燈具、書櫃或貨架等。

在室內時：

應優先保護自己，千萬不要慌亂逃出戶外。

如果就近有掩蔽物，請直接躲進去。例如桌下等。附近有牆壁也可以朝牆角靠攏再趴下保護頭頸部。但請注意牆壁上頭是否剛好有潛在危險掉落物。

如果是躲在牆角或柱子旁等地方進行避難時，同樣要小心附近的家具、電器、燈具、書櫃或貨架等。

地震時最重要就是保護頭頸避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角。

在戶外時：

地震時，戶外相對來說較為安全，可拿起隨身物品保護自身頭頸部，並靜待地震結束。

千萬不要在地震時嘗試跑入戶內。

如果正在地震，而你雖然戶外但剛好經過建築旁、樹下、高架橋下等等，可拿起隨身物品保護自身頭頸部，並離開這些較高危險區域。

如果你手上剛好有公事包或筆電包，請立刻舉起來保護頭部。

隨時注意附近上方有無可能的掉落物、招牌、磁磚等，以免受傷。

在行進的車輛上時：