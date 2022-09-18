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機關算盡太聰明 反誤了政黨生命？

By 平民明, 台灣英文新聞－時評
2022/09/18 11:24
台灣主要政黨支持度

台灣主要政黨支持度 (來源 台灣英文新聞)

民進黨的支持度正在大幅度消退，執政遭逢重大危機。「2018效應」在2022年再現的情況有可能發生。民進黨2018當年因為幾項政策太過爭議，引發支持者不滿，近百萬人不願出來投票，地方選舉因而大敗。最近又因2年多疫情、疫苗、開放政策太多算計問題，引發爭議；市長候選人提名有欠公平，民進黨又未有效處理危機，加上台獨支持者對民進黨不滿，支持度明顯轉向其他政黨。

據《台灣民意基金會》9月16日發表的民調顯示，政黨支持傾向部分，民進黨支持度為22.4%、民眾黨20.9%、國民黨15.4%、時代力量6.4%， 台灣基進5.9%、其他政黨1.5%；25.5%民眾未特別支持特定政黨、不知道、拒答2%。 與8月民調相比，國人政黨支持傾向產生巨變，執政的民進黨雖仍居國內第一大黨，但支持度重挫7.8個百分點；民眾黨支持度激增7.5個百分點，突破2成，再度彎道超車國民黨，成為國內第二大黨，且緊追民進黨。

機關算盡太聰明 反誤了政黨生命？

再與7月民調相比，更可以看到趨勢。今年7月19日的民調數據顯示，民進黨支持度34.2％，國民黨、民眾黨支持度各為14.9％，3.2%時代力量，2.1%台灣基進，28.1%為中性選民，0.8%不知道／拒答。

民進黨過去以「台灣人政黨」形象佔有優勢，即使支持者對政策不滿，頂多就是不投票，不可能改投國民黨。「你不投給我，你要投給誰？」的有恃無恐，讓選民「含淚投票」，加上「中共因素的亡國感」助選，民進黨漸失當年「黨外初心」的理想性，也失去警覺性。

今年選舉與往年不同。選民有了選擇出路。以7月與9月相比較，民進黨支持度跌了12%，其中有6%流向時代力量及基進黨，兩黨支持度都破了5%。這些流動可以視為台獨主張者對民進黨失望，靠向綠色小黨。有6%流向民眾黨，另外也有中性選民表態支持，使支持度破了20%。可以看成是「黃珊珊效應」，自從宣布參選後，她的市長民調大都破20%，外暈效果終於將民眾黨全國民調從1字頭帶上來，有「母雞帶小雞」的作用力。

黃珊珊不同於柯文哲，就如同2016年蔡英文不同於陳水扁。不論從行事風格或政治主張，選民都有直接感受，在判斷上，不會將兩人直接劃上等號。黃珊珊以無黨籍身分參選，就是顯示她的獨立性，她靠20年市議員的議題能力加上副市長的無縫接軌，所形成的信賴度，正在發揮綜效，她的兩名對手都是「市政菜鳥」，行家一伸手就知有沒有，蔣、陳兩人都想靠藍綠板塊來贏選舉，卻遇上有現任優勢並且熟悉市政的黃珊珊，可以說「舉步維艱」，一不小心就被打臉。

如果這樣的民調持續，民眾黨還大贏國民黨，而時代力量與基進黨又能展現吸票爆發力，所謂藍綠板塊裂解漂移的狀況發生，今年的選舉結果將演出「11月大驚奇」（November Surprise)。會有一次政黨「再洗牌」（Reshuffling)。

長期以來，死守已經枯萎「九二共識一中各表」的國民黨，在不肯走向台灣化的情況下，選票流失是必然的。過去，民進黨獨家獲益，現在已經出現新的競爭者，民眾開始認同支持，選票不再集中，也是民主化的必然走向。

台灣民意基金會董事長游盈隆是政治趨勢專家，應該知道10、11兩個月的民調將更可預測選舉結果，以及未來政治版塊的變動。
民進黨與國民黨都hold 不住傳統的支持者。各市縣的選舉，市長縣長候選人都得「靠自己」，他們都對黨中央不抱期待，只能「努力基層」，政黨對他們來說，確定提名之後就可丟到一旁去了。這樣的怪異現象，在民調上特別明顯，政黨支持度低，但候選人個人民調不差，脫鈎了。而大量選民中性化，可以看成是「不再死忠於傳統政黨」的趨勢已成流行，這應該是台灣年輕人「參政覺醒」的效應。

還有兩個多月才投票，民調的數據變動已如此之大，一定是有「新仇舊恨」在發作，各政黨要快速檢討，到底做錯了什麼？做對了什麼？無論如何，王道都是：要有議題導向（issue oriented ）說服力含金量高的具體主張，而不是靠媒體網紅包裝宣傳，或夜市叫賣式的謾罵詆毀來造勢。至於做假民調，隨意公布某人「第三名」，要棄誰保誰的下三濫手段，早已被選民識破，7、8、9月游盈隆的真民調顯示很淸楚，投機政客機關算盡太聰明，反誤了自己政黨生命。
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