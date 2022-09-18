台東強震搖了56次餘震　氣象局：餘震將長達一個月　台灣進入「地震活耀期」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）昨（17日）晚間9點41分，台東關山發生芮氏規模6.4的淺層地震，截至今（18）日上午10點02分統計，已發生54次餘震，氣象局表示，根據目前監測，餘震數量雖然持續增加，但頻率漸趨緩，規模也變小，整體來說餘震趨勢逐漸趨緩，不過餘震將持續一個月之久。另外，由於現今科技無法預測未來幾天是否會發生更大的地震，提醒民眾仍須提高警覺。

中央氣象局地震測報中心課長陳達毅今天上午受訪表示，昨晚9點41分規模6.4地震，台東池上最大震度6強，是自更改震度計算方式以來，觀測到最強的震度，也是今年第二大地震，在花蓮富里震度也有5強、台東北部和花蓮南部有5弱以上，而最大的餘震皆發生在昨晚10點多，共有2起、規模均大於5以上。

陳達毅解釋，本次地震成因為菲律賓海板塊及歐亞板塊擠壓，斷層承受不了應力導致破裂，接著發生錯動，因而產生地震，推測與池上斷層關聯性低，成因還是跟中央山脈斷層系統有關。

陳達毅表示，根據目前監測，餘震數量雖然持續增加，但頻率漸趨緩，規模也變小，整體來說餘震趨勢逐漸趨緩，但主震過後2天內仍會有規模5以上地震，5天內有規模4以上，餘震序列可能持續一個月之長，規模3以上地震會陸續發生。

不過，陳達毅提到，由於現今科技無法預測未來幾天是否會發生更大的地震，提醒民眾仍須提高警覺。此外，今年發生規模6以上地震頻率較往年高，不排除進入所謂「地震活躍期」。

針對今早花蓮、高雄桃源也發生地震，氣象局說明，因位置相近、構造相關性強，花蓮3起地震被列入台東的餘震序列中，高雄地震則與主震震央較遠，構造系統不相同，因此不列在餘震的統計範圍內，但不排除是受到6.4地震誘發，目前判斷屬背景地震活動型態。