Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台東強震搖了56次餘震　氣象局：餘震將長達一個月　台灣進入「地震活耀期」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/18 10:00
9/17晚間9點41分，台東關山發生芮氏規模6.4淺層地震，截至9/18上午10點統計，已發生超過50次餘震。(圖/pixabay)

9/17晚間9點41分，台東關山發生芮氏規模6.4淺層地震，截至9/18上午10點統計，已發生超過50次餘震。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）昨（17日）晚間9點41分，台東關山發生芮氏規模6.4的淺層地震，截至今（18）日上午10點02分統計，已發生54次餘震，氣象局表示，根據目前監測，餘震數量雖然持續增加，但頻率漸趨緩，規模也變小，整體來說餘震趨勢逐漸趨緩，不過餘震將持續一個月之久。另外，由於現今科技無法預測未來幾天是否會發生更大的地震，提醒民眾仍須提高警覺。

中央氣象局地震測報中心課長陳達毅今天上午受訪表示，昨晚9點41分規模6.4地震，台東池上最大震度6強，是自更改震度計算方式以來，觀測到最強的震度，也是今年第二大地震，在花蓮富里震度也有5強、台東北部和花蓮南部有5弱以上，而最大的餘震皆發生在昨晚10點多，共有2起、規模均大於5以上。

陳達毅解釋，本次地震成因為菲律賓海板塊及歐亞板塊擠壓，斷層承受不了應力導致破裂，接著發生錯動，因而產生地震，推測與池上斷層關聯性低，成因還是跟中央山脈斷層系統有關。

陳達毅表示，根據目前監測，餘震數量雖然持續增加，但頻率漸趨緩，規模也變小，整體來說餘震趨勢逐漸趨緩，但主震過後2天內仍會有規模5以上地震，5天內有規模4以上，餘震序列可能持續一個月之長，規模3以上地震會陸續發生。

不過，陳達毅提到，由於現今科技無法預測未來幾天是否會發生更大的地震，提醒民眾仍須提高警覺。此外，今年發生規模6以上地震頻率較往年高，不排除進入所謂「地震活躍期」。

針對今早花蓮、高雄桃源也發生地震，氣象局說明，因位置相近、構造相關性強，花蓮3起地震被列入台東的餘震序列中，高雄地震則與主震震央較遠，構造系統不相同，因此不列在餘震的統計範圍內，但不排除是受到6.4地震誘發，目前判斷屬背景地震活動型態。
地震
台東地震
關山地震

相關新聞

【關山6.4強震】台東寶華橋封橋警戒•公路總局封閉梅山口至向陽路段　高雄台南也有零星災情
【關山6.4強震】台東寶華橋封橋警戒•公路總局封閉梅山口至向陽路段　高雄台南也有零星災情
2022/09/18 01:06
【更新】50年罕見! 台灣9/17晚9:41台東關山發生規模6.4強烈地震　高雄花蓮台東震度5~6級
【更新】50年罕見! 台灣9/17晚9:41台東關山發生規模6.4強烈地震　高雄花蓮台東震度5~6級
2022/09/17 21:54
【更新】中國四川瀘定規模6.8強震•死傷超過3百人　台灣40名特搜人員整裝•待命人道救援
【更新】中國四川瀘定規模6.8強震•死傷超過3百人　台灣40名特搜人員整裝•待命人道救援
2022/09/06 15:21
台東近海今早地牛翻身！地震規模5.4　最大震度4級
台東近海今早地牛翻身！地震規模5.4　最大震度4級
2022/07/28 08:35
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
菲律賓呂宋島規模7淺層地震至少5死　首都馬尼拉劇烈搖晃　樓倒牆塌落石砸車、參議院大樓緊急疏散
2022/07/27 21:40

更新時間 : 2022-09-18 11:51 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】50年罕見! 台灣9/17晚9:41台東關山發生規模6.4強烈地震　高雄花蓮台東震度5~6級
【更新】50年罕見! 台灣9/17晚9:41台東關山發生規模6.4強烈地震　高雄花蓮台東震度5~6級
台北東區神旺飯店15日熄燈！23日起清倉館內經典大小家具最低2元起
台北東區神旺飯店15日熄燈！23日起清倉館內經典大小家具最低2元起
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
軍事迷盛事！全台灣最大軍區嘉年華　9/16高雄左營登場
軍事迷盛事！全台灣最大軍區嘉年華　9/16高雄左營登場
【影】悚！中國長沙摩天大樓發生火警 大火濃煙竄燒整棟建築
【影】悚！中國長沙摩天大樓發生火警 大火濃煙竄燒整棟建築
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
【累計15例】高雄登革熱群聚向北燒　楠梓首傳病例　高風險警戒區曝光
【累計15例】高雄登革熱群聚向北燒　楠梓首傳病例　高風險警戒區曝光
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
【9/15台灣本土+45269　死亡+57】10歲男童確診2週多死亡　有多重慢性疾病、無疫苗接種史
【9/15台灣本土+45269　死亡+57】10歲男童確診2週多死亡　有多重慢性疾病、無疫苗接種史
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所