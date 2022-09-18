【關山6.4強震】台東寶華橋封橋警戒•公路總局封閉梅山口至向陽路段　高雄台南也有零星災情

延伸閱讀: 50年罕見! 台灣9/17晚9:41台東關山鎮發生規模6.4強烈地震 高雄花蓮台東震度5~6級

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）根據中央氣象局資訊，昨(17日) 晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣政府北方35.8公里，地震深度7.3公里，最大震度台東縣6強、花蓮縣5強、高雄市5弱。

台東花蓮災情

台東縣關山鎮昨(17日) 晚發生芮氏規模6.4地震，造成台東市賣場物品掉落、釣蝦池波濤洶湧；花蓮富里鄉富里村一處無人居住的老屋牆面倒塌，並未造成傷亡。台東、花蓮初步沒有災情傳出。

台東地區晚間9時42分發生規模6.4有感地震，台東縣地區最大震度6強。行政院長蘇貞昌晚間透過臉書指出，他已要求各部會，即刻掌握關鍵設施與民生設施的狀況。

副總統賴清德也透過臉書表示，「大家還好嗎？」希望台灣各地平安，請大家務必注意安全，並留意餘震。

台東縣長饒慶鈴在臉書PO出最新訊息, 包括:

22:39更新：鹿野鄉寶華橋錯位有安全虞慮，已請關山分局及鹿野鄉公所人員封橋警戒，請鄉親注意暫時不要經過寶華橋

21:58更新：台東縣政府地震災害應變中心已於21:58一級開設

餘震持續！大家小心

提醒大家注意餘震，有任何需要協助事項，可撥打1999縣民服務專線，緊急事項請撥打110和119專線。

根據中央氣象局資訊，今天晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣關山鎮，地震深度7.3公里，最大震度台東6強、花蓮縣5強、高雄市5弱。台東縣消防局及花蓮縣消防局目前都未接獲災情通報。

中央社引述移居池上鄉的沈姓民眾說，宵夜吃一半就聽到地鳴聲，接著上下、左右搖晃，嚇得她放下食物跑出家門，家中玻璃瓶罐掉落，且餘震不斷，暫時不敢進屋內，直呼沒遇過這麼大的地震。

報導並引述池上鄉長張堯城指出，初步勘查鄉內沒有災情傳出，已由各村里長前往家戶關心居民狀況。

地震在台東市震度5弱，賣場商品因搖晃掉落，玻璃瓶裝食品掉落破裂；台東市某釣蝦場的池水被搖出池外，因餘震不斷，池水波濤洶湧。盧姓民眾說，搖晃維持約10秒鐘，因地震來得凶猛，且餘震連連，即便外面下著雨，也暫時不敢回屋內。

花蓮富里鄉公所秘書許仰鍇表示，富里村和平街巷子內，有一處約70年的土角屋牆面倒塌，因屋內無人居住，倒塌時沒有人經過，並未造成傷亡。

公路總局預警性封閉

梅山口至向陽管制路段

台東縣關山鎮今天晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，公路總局17日表示，梅山口至向陽管制路段因已達預警性管制地震封閉標準，明天(18日) 實施預警性封閉，將全面檢查邊坡及橋梁。

公路總局同時提醒用路人注意，地震後山區道路易坍方，如非必要勿進入山區。

公路總局發布新聞稿，公路總局及第三區養護工程處已成立應變小組，如有災情將儘速公布資訊。

公路總局籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難掌握，如非必要勿進入山區，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供的最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP，掌握地震區域路況預為規劃行程因應。

高雄購物廣場

牆壁龜裂天花板掉落

此外，17日晚間9時49分高雄市警方獲報，三民區大昌二路大樓前有水自孔洞冒出，警方通知相關單位到場處置，晚間10時25分已停止冒水。

台水七區處說明，經派員查看，該處為污水孔冒水，非自來水破管，現已停止。

高雄統一夢時代購物廣場8樓也發生牆壁伸縮縫龜裂，並有天花板裝潢板掉落，幸無人員受傷。

關鍵設施: 核電廠南科無恙

台積電聯電恢復正常運作

行政院長蘇貞昌17日晚間透過臉書說，他已要求部會回報各地是否發生災情，也請民眾以中央氣象局，以及各級政府機關發布消息為主。

至於關鍵設施部分，原能會表示，核能電廠均正常運作，將持續關注後續情形。台電表示，花東地區供電正常，核三廠2部機組正常運轉；核二廠2號機正常運轉，其餘系統均正常供電中。

南科管理局表示，根據園區地震儀測值，台南與高雄都是4級，園區詳細狀況經查證，台南、高雄各廠商都表示沒有受到影響。

台積電表示，按照內部程序，南部廠區有部分無塵室人員第一時間進行疏散以確保安全，目前已經回線，工安系統等皆正常。

聯電指出，因地震影響，南科廠區少數機台起動自我保護機制重開機中，其他則無重大影響。

台南水管破裂零星災情

南科水電供應正常

台東17日晚強震，全台有感，台南出現局部區域停電、停水及水管破裂等零星災情，南科未受影響，水電供應正常。

台東今晚強震前數秒，手機警報大響，中央社引述台南1名騎機車返家的民眾說，當時他在路口停等紅綠燈，旁邊有名騎士突然看手機，他還搞不清楚什麼事，就看到紅綠燈電桿正在晃動。

另名家住高樓層住戶說，手機警報響沒多久，強震就襲來，家中不少擺飾品掉落，所幸未釀災。

南科管理局表示，南科園區晚上9時40分發生有感地震，但台南、高雄兩園區未受影響，水電供應正常，南科管理局將持續監控。

台電台南區營業處獲報，安平區安平路76戶人家停電，已派員查修中。另有一變電箱出現火花。

台南市消防局表示，中西區、安平區、北區、安南區、東區、歸仁區、關廟區及仁德區等行政區，部份鄰里人家及道路停水或水管破裂，派員搶修中。

屏東東港一街道電線冒火花

核三廠正常運轉

17日晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，震央在台東，屏東震度4級，東港鎮一處街道的電線因此冒出火花；核三廠不受影響，正常運轉。

地震發生時，不少民眾感受到明顯搖晃，還收到國家級地震警報，屏東縣消防局發布訊息指出，暫時沒有接獲地震災情通報。中央社也引述核三廠相關人員稱，1號機、2號機正常運轉。

台電屏東區營業處指出，位於東港鎮新勝街上有電線因為地震出現火花，派員前往處理，並未造成停電。

雙鐵都受影響

部分列車皆暫停行駛

台東17日晚發生芮氏規模6.4的強震，最大震度達6強。雙鐵營運都受影響，部分列車皆暫停行駛。

台灣高鐵17日晚發布新聞稿表示，晚間受地震影響，啟動雲林至左營間地震告警。共有5車次營運列車（南下3班、北上2班）於地震發生時暫時停車，以確保旅客安全。

台灣高鐵表示，現已展開路線雙線巡檢，後續各車次列車將在確認安全無虞後，逐步提速恢復正常運轉，部分列車會有延誤。

台鐵發布新聞稿表示，17日晚地震較大震度在台東及花蓮，玉里-台東-太麻里間按5級強地震規定辦理，也就是上、下行各次列車都暫時停止運轉，其他路段則減速行駛。

台鐵表示，已通知工務、電務單位巡查路線及電車線設備，確定無礙後再恢復正常運轉。