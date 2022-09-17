【更新】50年罕見! 台灣9/17晚9:41台東關山鎮發生規模6.4強烈地震　高雄花蓮台東震度5~6級

更新時間: 2022-09-17 23:31

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 氣象局指出, 台灣今天(9/17) 晚間09:41左右臺東地區附近規模6.4強烈有感地震。而從晚間9時41分截至23:24為止, 台東連續發生18起地震，震央分別在關山、海端與池上鄉，且都是淺層地震, 其中規模最大的是芮氏規模6.4，最大震度6強。最大餘震出現在22:45, 規模有5.5。

氣象局將稍早接受記者聯訪時說明, 這起地震是今年第二大地震, 僅次於3/23發生的規模6.7地震。今天這次地震出現了今年最大的震度, 也就是池上的6強, 高於3/23地震時的6弱, 可說是50年來罕見的地震。

氣象局地震中心技正林昭儀說明, 罕見的原因在於看不出有明顯的破碎帶或破碎性結構存在, 而且跟池上斷層看起來並無相關, 截至22:35為止, 最大餘震規模為5.3。 他預估兩天內不排除仍會發生規模5以上的餘震, 五天內則不排出發生4以上餘震, 由於主震達6.4, 餘震可能持續好幾個月, 但規模不至於太大或造成傷害。

林昭儀推斷, 由於此次地震震央位在中央山脈右邊, 地質結構堅硬, 有可能是歐亞大陸板塊長期推擠導致的能量釋放。

地震時間：111年09月17日21時41分19秒

震央位置：北緯23.08° 東經121.16°

震源深度：7.3公里

芮氏規模：6.4

相對位置：臺東縣政府北方 35.8 公里 (位於臺東縣關山鎮)

各地震度級：

(以上圖表資料來源: 氣象局/TN後製)

● 臺東縣地區最大震度6強

6強：池上

6弱：鹿野

5強：東河

5弱：成功、海端、卑南、臺東市

4級：利稻、綠島、太麻里、長濱

3級：達仁、大武、蘭嶼

● 花蓮縣地區最大震度5強

5強：富里

4級：玉里、紅葉

3級：光復、磯崎、西林、鹽寮、銅門、太魯閣、西寶、花蓮市、水璉

2級：秀林、和平

● 高雄市地區最大震度5弱

5弱：楠梓

4級：桃源、旗山、高雄市、壽山

3級：六龜、甲仙

● 南投縣地區最大震度4級

4級：玉山、奧萬大

3級：信義鄉、日月潭、竹山、名間、南投市、合歡山

2級：魚池、埔里、國姓

● 臺南市地區最大震度4級

4級：楠西、新化、善化、永康、臺南市、七股

3級：東山、佳里

● 嘉義縣地區最大震度4級

4級：番路、民雄、太保市

3級：大埔、阿里山、義竹

● 雲林縣地區最大震度4級

4級：草嶺、古坑

3級：斗六市、土庫、水林、四湖、麥寮

● 屏東縣地區最大震度4級

4級：九如、屏東市、新埤、春日、小琉球、恆春

3級：三地門、瑪家、獅子、滿州、南灣、墾丁、鵝鑾鼻

● 嘉義市地區最大震度4級

4級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度3級

3級：員林、大城、彰化市

● 臺中市地區最大震度3級

3級：霧峰、烏石坑、大甲、梧棲

2級：臺中市、德基、梨山

● 苗栗縣地區最大震度3級

3級：鯉魚潭、三義、南庄、竹南

2級：苗栗市

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：南山、內城、蘇澳、宜蘭市、頭城

2級：澳花、南澳、武塔、大同、牛鬥、冬山

1級：龜山島

● 新竹縣地區最大震度3級

3級：峨眉、竹東、竹北市、關西

2級：五峰

● 新北市地區最大震度3級

3級：新北市、五分山

2級：新店、雙溪、五股、淡水

1級：萬里、三貂角、石門

● 澎湖縣地區最大震度2級

2級：東吉島、馬公市

● 桃園市地區最大震度2級

2級：三光、中壢、新屋、桃園市

● 新竹市地區最大震度2級

2級：新竹市

● 臺北市地區最大震度2級

2級：木柵、臺北市

1級：陽明山

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

(以上圖表資料來源: 氣象局/TN後製)