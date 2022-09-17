烏克蘭總統再控俄犯戰爭罪 「戰局扭轉還言之過早」

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日接受路透專訪時，指控俄羅斯在烏克蘭東北犯下戰爭罪，並說儘管已迅速取回失土，但現在要說戰爭局勢已扭轉還言之過早。

俄羅斯軍事進犯烏克蘭已七個月，期間俄軍轟炸烏克蘭多地重要民生設施、濫殺平民卻誣賴是烏克蘭自導自演，俄羅斯也在境內官媒上洗腦民眾，宣傳他們是要打倒納粹勢力、解放烏東，同一時間在國內大規模濫捕監禁俄羅斯國內的反戰人士與自由份子。

澤倫斯基接受專訪時，把近期戰事順利歸功於歐美政府迅速明快地供應烏克蘭武器，讓他們有子彈應對攻擊。

訪問中他提到基輔近郊的布查鎮（Bucha）血腥屠殺慘劇，指控俄軍在戰爭最初階段犯下多起戰爭罪，至少450具屍體被發現，大部份還可能是平民，且依許多屍體遭毀損情況，不難想像死前遭嚴重虐待的痕跡，也可以想見俄軍占領之初在當地的殘暴行為。不只布查，還有烏東城鎮伊久姆（Izyum）等，都有找到遺體身上都有遭受酷刑的痕跡。

西方領袖也陸續對此也表達譴責，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

澤倫斯基在訪問中也說，這場仗要結束仍言之過早，因此籲請西方國家和其他國家儘快供應烏克蘭武器，助他們對抗俄羅斯接下來可能的行動，不讓烏克蘭政府保衛國家的工作功敗垂成。