歐陸「五百年最嚴重」旱災 衛星影像揭原因

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）氣候變遷之下，歐洲正受到可能是近五百年最嚴重的旱災侵襲，而非洲則因為降水不足正陷入可能發生飢荒的危機當中，更糟的是，科學家認為更乾、更暖的氣候將成為常態，未來全球都將深受其害。

BBC報導，科學家透過衛星影像觀察土壤中的水分含量，並與過去數據相比後發現，相較於2001年至2016年間，全歐洲各地的土壤水含量在今（2022）年夏季都比平均還要低上不少，不只如此，中國西部、南撒哈拉地區與美國都出現嚴重乾旱的狀況。

別名為「哥白尼計畫」的歐盟全球環境與安全監測計劃（GMES）數據顯示，今年歐洲的夏天創下500年來最乾紀錄，乾旱情形最嚴重的8月底，幾乎半個歐洲的土壤都面臨嚴重的「含水量赤字」，並導致農業、交通與能源等領域受到衝擊，光是內河運輸大動脈的萊茵河水位大減，就足以癱瘓歐洲產業供應鏈。

事實上，過去雖然歐洲地區也發生過不少次乾旱，卻很少像這幾年這麼嚴重，近年夏天更是幾乎年年出現破紀錄高溫，8月的歐盟乾旱報告指出，雖然今年6月至8月期間已經再度打破高溫紀錄，歐洲可能還要再忍受至少3個月，更乾、更熱的天氣。

德國波茨坦氣候影響研究所的Fred Hattermann博士表示，過去五年內歐洲已經年年發生乾旱，今年的乾旱規模更是百年來最大的一次，這不只是因為降雨變得更少，氣候變得更暖造成土壤中的溼度改變也是原因之一。

而土壤濕度降低的現象也不只出現在歐洲。樂施會（Oxfam）指出，衣索比亞、北部肯亞與索馬利亞等地已經連續三年出現高溫、降水少的狀況，索馬利亞今年3月至5月間的降水是60年來最少的一次，而同一時間，土壤濕度上升的南蘇丹、茅利塔尼亞與塞內加爾等地則出現嚴重的洪災。

美國國家科學院（PNAS）的水資源專家Peter Gleick解釋，當美國西部與西伯利亞的旱災狀況持續惡化，全球其他地方就會出現高強度降雨在小範圍區域的狀況，如此一來就會導致洪災惡化。



影像來源：EEA Europa (https://www.eea.europa.eu/ims/soil-moisture-deficit )