前蘇聯加盟國吉爾吉斯、塔吉克簽停火協議 外界憂仍恐爆全面性戰爭

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）前蘇聯加盟國、中亞國家吉爾吉斯與塔吉克上周起於邊界發生武裝衝突，截至周五已造成雙方共近 30 人喪生、數十人受傷，另有近2萬人被迫逃離家園，雙方都不願承認自己是開第一槍的那一方，同時也指控另一方挑起爭端。

雖然雙方昨（16）日已達成停火協議，外界仍認為狀況不樂觀，兩國很有可能爆發全面性戰爭。

蘇聯解體後，吉爾吉斯與塔吉克各自宣布獨立，不過因為其全長1000公里接壤的國界上有超過三分之一的地區是領土爭議地帶，加上地處中亞乾燥地帶水資源稀缺，雙方為了各種原因在邊境上發生小摩擦已是時有所聞。這兩國都是上海合作組織的成員國。

2021年4月，雙方因爭奪邊境一處水資源管理設施造成擦槍走火，隨後引爆兩國30年來最嚴重的一次軍事衝突，更造成近50人喪生，同時超過100處學校、商店與邊境檢查哨等建築物遭到破壞，雖然在各界斡旋下，兩國在月底達成了停火協議，邊境上的叫罵與時不時的騷擾仍未停止。

由於消息混亂，本次衝突爆發的原因尚且不明，只知道吉爾吉斯邊境警察指控塔吉克侵佔雙方協定的非武裝區，塔吉克則反控吉爾吉斯方在己方沒有任何挑釁行為的情況下先開火，隨後事態持續升級，綿長的國界線上至少發生了三起駁火事件。

吉爾吉斯當局宣稱上周的武裝衝突已造成國內約 24 人死亡，塔吉克宣稱有三人因此喪命。BBC引用當地紅十字會統計報導，共有近二萬人為避難而逃離家園。

停火協議止不住

雖然與兩國皆關係密切的俄羅斯已承諾會出面進行調停，同時呼籲雙方立刻採取措施以確保停火，外界仍擔心，這次的邊境摩擦將會是兩國新一波全面戰爭的開端。

兩國雖然在當地時間16日下午2點達成停火協議，邊境上的槍聲與炮響仍未中斷，吉爾吉斯宣稱塔吉克在停火生效後仍持續砲轟邊境上的村莊，甚至出動了坦克和裝甲車，塔吉克則指控吉爾吉斯部隊持續以重火力攻擊前哨站。

由此看來，這個停火應該十分脆弱，下一波的大規模武裝衝突隨時有可能再度爆發。