「TAIWAN PLUS生活節」開幕！聚集70品牌歷屆規模之最　將台灣夜市搬進東京洪瑞珍、豆花秒殺

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)睽違三年，中華文化總會（文總）與誠品共同舉辦TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，今(17)日上午已在上野恩賜公園噴水池廣場展開，聚集台灣70個品牌，包含美食攤位、文創設計，8組樂團演出，成為歷屆規模之最，台灣特色小吃攤更是大排長龍，中午左右都已全數賣光。

TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節已於今早開幕，活動早上11點開放民眾入場，10點多時已有數千人在場外等候，11點起開幕式尚未結束，市集各攤均已大排長龍，現場還可以逛台灣夜市，許多台灣縣市也設置獨立攤位，三太子出巡氣氛熱鬧無比，還可以在炎熱的天氣下品嘗蜷尾家冰品，而豆花、洪瑞珍三明治更是早早就被搶光。

開幕式出席貴賓包括駐日代表處大使謝長廷、文總副會長江春男及秘書長李厚慶、日華議員懇談會會長古屋圭司眾議員、東京都代田區長樋口高顯、自民黨青年局顧問朝日健太郎參議員、東京都議會日台議員聯盟會長小磯明等。

謝長廷致詞表示，台灣和日本因為新冠疫情的影響，現在還沒有完全開放國境自由來往，但兩國像親兄弟的關係，為防疫互助更顯患難見真情，也從不放棄任何推動台日交流的機會，台灣在國際局勢面臨許多挑戰，而日本總是支持台灣，協助台灣突破難關。而台灣的文總也持續克服萬難，將台灣最道地的文化送到日本各位面前。

古屋圭司指出，感謝台灣在疫情期間贈送日本當時最欠缺的口罩，他至今都還記得到機場去迎接這份珍貴禮物的感受，因此當台灣需要疫苗時，日本也突破中國阻礙，將疫苗贈台，這都是患難見真情的見證；下個月，他也將帶領大約20位國會議員，祝賀台灣的國慶。



(圖/讀者提供)



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在日本金融業工作的陸小姐接受本報採訪表示，是從Instagram廣告上得知活動訊息，看到官方IG蠻有質感的，相較以往都是吃的攤位，這次有些文創設計品牌吸引她，約於1點到現場，發現洪瑞珍已經賣完感到相當難過，她的朋友們也都是衝著洪瑞珍去的，雖然沒有三明治吃，但她還是有吃到蜷尾家霜淇淋跟喝台啤，排蔥油餅已經超過一個小時，還要跟朋友分工合作排隊，因為人實在太多了！

陸小姐透露，對於明日的演出陣容很期待，本來預計能看到黃玠、滅火器、舒米恩的現場演出，但氣象預報有颱風會下大雨，所以明天沒辦法參加。她觀察，現場的台灣人及日本人數占各半，聽到日文還比較多，這次許多品牌很有質感，台灣夜市彈珠台、麻將遊戲等也都很受歡迎，美食也選得很符合日本人的口味，加上洪瑞珍預計明年會插旗日本，難怪今天試營運會吸引人潮。

此外，文總也與東京誠品生活日本橋合作，拓展包括座談及展覽的第二主場；並邀請高雄流行音樂中心製作「台灣自由式」演出，邀請樂團滅火器等8組創作人登台。

【TAIWAN PLUS 2022 台灣吉日】活動資訊

日期｜2022/9/17（六）～9/18（日）

時間｜11:00-18:00

地點｜東京上野恩賜公園-噴水廣場、東京日本橋-誠品生活日本橋

Instagram：https://www.instagram.com/taiwanplus2022/

官網：https://tw-plus.jp/ja/exhibition/2022



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