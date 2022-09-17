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9/17台灣本土+39,394 未滿十歲重症新增一例

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By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/17 14:33
（中央流行疫情指揮中心／提供) 

（中央流行疫情指揮中心／提供) 

（台灣英文新聞／施家恩　台北報導）指揮中心表示，今 (17) 日新增39,628例COVID-19確定病例，包括39,394例本土個案、234例境外移入案例，另確診個案中新增40例死亡，未滿十歲重症新增一例。

指揮中心表示，今日新增之39,394例本土病例當中，18,077例為男性、21,304例為女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。個案分布為新北市(8,583例)，臺中市(5,019例)，臺北市(4,603例)，桃園市(4,360例)，高雄市(3,131例)，臺南市(2,284例)，彰化縣(1,776例)，新竹縣(1,084例)，屏東縣(1,038例)，宜蘭縣(1,026例)，新竹市(958例)，雲林縣(871例)，苗栗縣(866例)，基隆市(788例)，南投縣(754例)，花蓮縣(712例)，嘉義縣(566例)，嘉義市(362例)，臺東縣(327例)，金門縣(138例)，澎湖縣(131例)，連江縣(17例)。

9/17台灣本土+39,394 未滿十歲重症新增一例
(Taiwan News製圖)

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為21例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月15日至9月14日，死亡日期介於9月6日至9月14日。

指揮中心說明，今日新增234例境外移入個案中，為130例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(30例)，美國及印尼(各5例)，德國(4例)，荷蘭、泰國及日本(各3例)，菲律賓、英國及土耳其(各2例)，奧地利、加拿大、香港、新加坡及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入。另170例感染國家調查中。入境日期介於今年8月18日至9月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計有5,930,927例新冠確診，分別為31,959例境外移入，5,898,914例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計10,509例相關死亡病例，其中10,493例本土，另16例為境外。
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更新時間 : 2022-09-17 16:28 GMT+08:00

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