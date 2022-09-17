環團澎湖海域清出400公斤廢網 籲台灣《海洋保育法》盡快立法

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）綠色和平與台灣澎湖南方四島保育協會合作，在世界清潔日當周於澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側海域進行淨海行動 ，花費兩天時間，總計清出約 400 公斤廢棄漁網，數量驚人，當中夾雜無數受困的軸孔珊瑚， 以及魚隻、螃蟹，但環團嘆若政府不盡早完成專法立法，明年很快又會累積巨量漁網。

綠色和平指出，9月14日至15日這兩天，共計 32 位志工在澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側海域進行淨海行動 ，兩天淨海作業時間約莫七小時，共清出約 400 公斤、長約 200 公尺的廢棄漁網，清理出的廢網夾雜無數受纏繞的軸孔珊瑚， 以及受困魚隻、螃蟹，甚至還有季節性禁捕的抱卵母蟹， 多虧潛水員即刻救援，這些海洋生物才得以存活逃過一劫。

此次淨海地點位於望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側水域， 不過保護區僅涵蓋產卵沙灘的陸域範圍，而未保護母龜上岸前及幼龜 孵化後的周邊海域，綠色和平海洋專案主任鍾孟勳表示：「 這次在望安島東側所清出的海底廢網眾多， 可見不當漁撈活動仍舊存在，持續傷害在保護區的海龜媽媽與幼龜， 覆蓋住珊瑚，會導致牠們破損或感染， 更會影響大片海洋生物的棲地。」

鍾孟勳呼籲加速目前還躺在行政院的《 海洋保育法》草案的立法時程，條文中更需納入海洋生物的移動習性， 劃設更廣、更具生態連結性的整體海洋庇護區， 並從源頭嚴加管理漁具的使用規範。

本次共同淨海的台灣澎湖南方四島保育協會榮譽理事長吳祖祥說，每年協會都會做一次淨海行動， 但這對於減少海底垃圾仍是杯水車薪，主因為淨海成本非常高， 舉例而言，過往一趟淨海平均花費約為 30 萬元，總計能清出約 500 公斤的垃圾，換算下來，一公斤的垃圾需要花費 600 元。民間的力量和資源很有限，也藉此呼籲政府盡快將《 海洋保育法》立法，並加強海洋執法人員的量能及執法力度， 才能更有效果地保護海洋。

身兼潛水志工與水下攝影師的張嘉麒表示，「 水下攝影師的使命是讓更多人看到海面下的真實情況， 而當我每次淨海目睹眾多廢棄漁網纏繞海洋生物時，都深感無奈。 政府若沒有嚴格執法且未落實規範， 則海洋保育區終將淪為紙上公園。」

此次綠色和平亦針對淨海行動，採訪國立澎湖科技大學黃俞升教授， 分享做水下海底生物調查時的觀察。黃教授表示，今年在望安島綠蠵龜 產卵棲地保護區離岸 50-100 公尺內進行海龜棲地調查，調查顯示該區域的水質良好， 然而初步觀察大型魚類數量較少，推測為過度捕撈所致， 將可能影響海龜保育成效，「因此政府制定法律、貫徹執法、 設置監督機制相形重要，透過有效規範，讓自然界獨立運作， 海洋物種有天才會再回來。」



綠色和平與台灣澎湖南方四島保育協會合作，共計 32 位志工在澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側海域進行淨海行動。 (圖片來源：綠色和平）