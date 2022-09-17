美國防部將台灣事務納入中國議題下 美參議員批向北京傳遞錯誤訊息

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國參議院外交委員會前日通過《台灣政策法》，預期是一九七九年「台灣關係法」生效以來，美台關係最大的調 整，如今美國防部五角大廈卻把台灣事務納入中國事務的管理架構之下，美議員和前官員紛紛批評這無異是向中國傳遞錯誤訊號。

POLITICO報導，五角大廈證實將台灣事務從東亞辦公室，轉移至督導中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）之手，強調此舉能增加行政效能，但強調這項變動不會從任何面向改變美國的一中政策。

美共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）批評，「任何會減弱美國專注協助台灣自我防衛的做法是很壞的點子。把台灣事務拉到中國框架之下，是向北京傳遞錯誤的訊息，那就是他們能主導我們和台灣的關係。或更糟的是，會促使我們在台灣的安全需求上要和北京磋商。」

前國防部東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）認為美國政府「不經意或天真地傳達了一種立場，就是美台關係是美中關係的一個附屬。」他擔憂，選在裴洛西訪台後台海危機升高之際，政府做了這項有利中國的政策調整，會給外界錯誤訊息，邏輯也不通，應回到原本東亞事務架構下。

前五角大廈亞洲政策負責人施萊佛（Randy Schriver）認為，這將不可避免地減少對台灣的關注程度，他認為，北京當局應會歡迎這項動作，因為「這看起來就像台灣是中國的一部分」。