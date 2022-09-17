中國封城清零代價高....晶片產量減幅25年來最大、新疆人食葉、深圳也宣布「財政緊縮」

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）為徹底執行習近平「動態清零」政策，中國各省市政府趕在中共20大前全力嚴控新冠疫情，美國CNN報導8月下旬以來至少有74座城市、逾3.13億人口處於全城或部分防疫封控中，而且數據預估未來幾周只會有增無減，嚴控疫情加上其它負面因素，已對中國經濟、民生產生巨大影響。

南華早報：今年1-8月3470家半導體相關廠商倒閉

報導指出，中國８月晶片產出年減幅高達24.7%，創下1997年以來單月減幅最大；中國７月晶片產出年減16.6%。今年前八個月晶片產出與去年同期相比，跌幅達一成，意味中國不僅今年經濟成長前景堪憂，中國半導體自主化之路同樣不樂觀。

中國近年展開「大煉芯」行動，目標2025年達成半導體自給自足 70% 目標。2020 年就有2萬3100 家半導體企業成立，2021 年則有4萬7400 家半導體相關公司註冊創新高。不過一年過去，隨著美國對中國半導體產業禁令不斷升級，加上中國限電、清零政策影響企業物流與生產活動甚鉅，８月的個人電腦、智慧手機、及其它手持電子設備產量，年減18.6%，創下2015年年底以來最大單月跌幅。

需求與產出大減，讓中國半導體企業相繼關門大吉。報導引用政府數據指出，今年前 8 月中國境內高達 3470 家晶片業務相關的公司註銷，超過 2021 年的 3420 家和 2020 年的 1397 家。

新疆封城民眾困在家無糧

外媒如《每日電訊報》、《日經新聞》陸續揭露，由於中共嚴控疫情封城，新疆傳出有民眾存糧不足以支應長期封鎖，已餓到摘後院樹葉熬湯喝。

海外維吾爾人想方設法繞過中共網管，積極收集當地的真實鏡頭，提醒西方社會注意新疆人民的困境。目前居住在美國的維吾爾活動家、拘留營倖存者Zumret Dawut告訴《每日電訊報》，在這次封鎖期間，中共將整個家庭鎖在家裡，甚至將門焊死。

《日經新聞》則報導，新疆伊寧市事實上已經封鎖了大約45天，居民秀出影片顯示當地食品等物資嚴重短缺，有維吾爾人顯然病得太重或餓得不能動。

大紀元報導引用中國數字時代（China Digital Times）發布的一份中共內部的指令，當局下令網管人員嚴查社交媒體上關於新疆生活的貼文，以掩蓋民眾對封鎖的抱怨。

地方、全國財政緊縮

深圳市財政局8月底發布通知，要求地方勒緊褲袋嚴控活動經費等。分析認為，最主要原因是地方財政收入大減，連歷來都是正收入的深圳、上海，都是負收入，可見全國財政全面緊張。

除了封城影響生產活動甚鉅，中國頻繁核酸檢測的龐大開支都要地方政府自己買單，令地方財政壓力沈重。部份地方政府因長期稅收大減加上支出增加，不得不動用醫保配合中央政策，如今禁動用醫保還要自掏腰包做更多核酸檢測、建永久性方艙醫院，財政只會更為吃緊。

港媒七月報導，中國遼寧省公立醫院5個月沒發薪，並積欠逾20年的養老保險，加上此前浙江省與上海市等地相繼發布公告稱，公務員減薪達3成，或其它縣市公務機關遇缺不補，凸顯中國地方財政持續惡化。

時事評論員王赫對大紀元表示，地方財政危機這樣發展下去，一旦財政崩潰，中共統治就很難維持。