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周末天氣／強颱南瑪都遠離台灣無直接影響 偶有短暫雨、早晚溫差稍大

By 南瑪都, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/17 09:22
（中央氣象局資訊 ) 

（中央氣象局資訊 ) 

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）颱風南瑪都轉強颱，周六（17日）上午2點的中心位置在台灣東北部外海處，並持續往西北方向路徑朝日本南部移動，周末兩天臺灣北部、東部及東南部地區料有局部短暫陣雨，早晚溫差亦稍大。

根據中央氣象局資訊，南瑪都17日上午2點位置是在北緯 25.5 度，東經 133.8 度，以每小時17公里速度，向西北進行。颱風中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，七級風暴風半徑 250 公里，十級風暴風半徑 80 公里。

氣象局預測，周末兩天及下周一（19日），臺灣附近吹偏北風帶來些水氣，北部及花、東地區有局部短暫陣雨的機會，北部降雨較短暫，感受上仍為多雲到晴的天氣為主，不過花、東地區降雨較明顯，還可能有較大雨勢出現，尤其可能出現在午後；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

下周二（20日）各地大多為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，周末各地低溫約 22 至 24 度，白天高溫普遍為 30 至 33 度，感受溫暖微熱，中午前後紫外線偏強，氣象局提醒民眾注意做好防曬；早晚稍涼，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸要留意氣溫的變化以免著涼。

氣象局提醒，雖然颱風距離台灣較遠，但受到外圍環流影響，17日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，周六清晨四點在臺東近海及蘭嶼已觀測到1.5米左右的浪高，中央氣象局請附近作業船隻注意。19日前基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率，預估浪高可達2至3公尺，民眾到海邊活動要特別注意安全。
氣象
颱風
南瑪都

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