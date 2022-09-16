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立陶宛商務團參訪成大 交流光電與生醫領域合作前景

立陶宛的關鍵雷射技術在全球雷射產業位居前列，成大指出，若未來能結合立陶宛技術優勢與台灣完整的半導體產業鏈，將有望提升兩國領航產業之國際競爭力。

By 科技組, 台灣英文新聞
2022/09/16 20:44
立陶宛商務團參訪成大物理實驗室內光電相關設備。（圖/成功大學）

立陶宛商務團參訪成大物理實驗室內光電相關設備。（圖/成功大學）

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）立陶宛首任駐台代表盧百利（Paulius Lukauskas）16日率團前往成功大學理學院參觀，雙方針對光電與生醫科技領域交流，也邀請到成大師長一同討論合作前景，盼能帶動兩國關鍵產業發展與人才培育契機。

成大新聞稿指出，台灣外交部歐洲司專門委員黃建章帶著立國駐台代表盧百利參訪國立成功大學理學院，成大蘇芳慶副校長也出面接待，對於成大可以接待遠道而來的立陶宛貴賓感到非常榮幸，她也提及目前台灣有許多半導體領導產業駐點於南部科學園區，與成大互動密切，顯示成大有足夠優勢促進立陶宛與台灣之間科研合作。

對此，盧百利表示，很開心能了解台灣學界現況，也非常期待未來有進一步合作。

根據成大，立陶宛的關鍵雷射技術在全球雷射產業位居前列，而這次立國參訪團包括以立陶宛雷射協會會長 Gediminas Račiukaitis 為首的光電（Photonics）及光電廠商，以及立陶宛生物科技協會 Tomas Andrejauskas 帶領的生物科技（Biotechnology）廠商等人。

立國參訪團這次到了成大物理系新世代多功能複雜性氧化物實驗室、應用光學實驗室、光學介面實驗室、量子光學實驗室與奈米束磊晶實驗室等執行尖端科研實驗的場域參觀，以了解台灣學界應用設備現況。成大指出，若未來能結合立陶宛技術優勢與台灣完整的半導體產業鏈，將有望提升兩國領航產業之國際競爭力。

成大表示，未來成大理學院暨生醫科技研究人員將組團至立陶宛實地參訪，增進科研合作可能，並評估針對立陶宛廠商規劃課程、培訓業師之可行方案，藉此銜接與成大關係密切的半導體產業界資源，為跨國合作提供助力。

立陶宛商務團參訪成大 交流光電與生醫領域合作前景

成大蘇芳慶副校長（右）歡迎立陶宛訪團蒞臨成大，於午宴致贈成大 90 校慶領帶給立陶宛駐台代表盧百利（中）。（圖/成功大學）

立陶宛商務團參訪成大 交流光電與生醫領域合作前景

立陶宛商務團一行 16 日下午至成大參訪，成大師長與訪團人員於轉角餐廳進行午宴。（圖/成功大學）
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盧百利
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生醫科技

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