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中國訪問團傳遭禁止進入國會大廈西敏宮 無法瞻仰女王靈柩

英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、保守黨議員勞頓（Tim Loughton）等人昨敦促外交大臣，撤回邀請中國國家主席習近平出席女王國葬，強調考量到人權紀錄，中國政府出席「完全不恰當」。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/09/16 20:18
英國女王伊麗莎白二世的靈柩被放置在國會大廈西敏宮的西敏廳。（圖/路透社）

英國女王伊麗莎白二世的靈柩被放置在國會大廈西敏宮的西敏廳。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國議員代表團計畫在英國參加女王國葬，然而英媒BBC報導指出，英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）卻拒絕中國官員進入國會大廈西敏宮中的西敏廳，中國代表團因此無法瞻仰女王靈柩，英國國會下議院目前無置評。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）19日舉行葬禮，世界各國元首、皇室都將參與，所有大國當中僅有俄國未受邀，而目前女王靈柩將停留在國會大廈西敏宮的西敏廳24小時開放，供民眾瞻仰。由中國5名國會議員及2名同僚組成的代表團卻被拒絕進入，不過中國外交部發言人表示，他們沒有看到有關該禁令的報導。

根據BBC，去年，中國對9名英國人（包括7名議員）實施了旅行禁令和資產凍結，因為他們指責北京對新疆維吾爾族實施壓迫與虐待，而後英國也祭出制裁，禁止中國駐英國大使進入議會。如今，這項制裁似乎也延伸到中國議員代表團瞻仰英國女王靈柩的情況。

BBC轉述美國網路媒體Politico報導，稱英國下議院議長霍伊爾拒絕讓中國政府代表團進西敏廳，他的辦公室則表示，就安全事務不做評論。

報導也稱，女王的葬禮在距離西敏宮幾公尺外的西敏寺舉行，提高了中國官員出席葬禮的可能性。英國外交部上周發函邀請中國國家主席習近平參加，不過他親自出席的可能性並不高。

英國和中國關係已然緊繃，這項禁止行動將會讓雙邊關係雪上加霜。

根據英國國會慣例全書（Erskine May: Parliamentary Practice），1965 年伊麗莎白二世同意，西敏廳除了由國會下議院和上議院議長擁有掌控權，君主任命的掌禮大臣（Lord Great Chamberlain）也可以管理。相關內容沒有明載諸如停靈瞻仰這種場合的進出管控，但是「邀請外國貴賓蒞西敏宮對國會兩院演說」這種事「通常」經過上述三方同意。

報導指出，前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、保守黨議員勞頓（Tim Loughton）在內的7名遭中方制裁議員昨天敦促外交大臣，撤回邀請中國國家主席習近平出席女王國葬，強調考量到人權紀錄，中國政府出席「完全不恰當」。而唐寧街首相府發言人指出，邀請邦交國出席國葬為慣例。
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