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【影】悚！中國長沙摩天大樓發生火警 大火濃煙竄燒整棟建築

此次火災長沙消防隊調動17個消防站、36輛消防車、280名人員到場救火，首批救災人力在下午4時抵達現場，而後所有明火已經撲滅，初步研判為大樓外牆起火

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/09/16 19:50
長沙大樓起火，濃煙滾滾。（圖／翻攝自微博）

長沙大樓起火，濃煙滾滾。（圖／翻攝自微博）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）位在中國長沙的中國電信大樓至少有42層樓高，今（16日）傍晚發生嚴重火警，整棟大樓都陷於火海中，相關單位指出下午4點時火勢已被撲滅，不過死傷人數目前不明。

根據網友攝影畫面，長沙中國電信大樓發生火災，數十層樓體遭到波及，影片中可以看到原先淺色的建築被燒成整棟焦黑，火勢也佔了大樓大半部分，濃煙更是竄燒天際，畫面極為驚悚，有目擊者稱，大樓內有多人受困，但也有人指出所有人已全數撤離，目前並無人確認死傷人數。

中央社報導指出，網路社群盛傳，大樓應急電源處存放35噸柴油備用發電，可能是事故主因。長沙此前因為供電緊張，已數度祭出限電，許多大樓被下令關閉空調。

對此，湖南消防隊在微博下午5時許在「中國網」微博影片下方的留言回應，表示目前明火已經撲滅，暫時沒有發現人員傷亡。中國官媒央視也在同一時間宣稱明火已被撲滅。

中國官媒環球網則指出，此次火災長沙消防隊調動17個消防站、36輛消防車、280名人員到場救火，首批救災人力在下午4時抵達現場，而後所有明火已經撲滅，初步研判為大樓外牆起火。

根據聯合報，事發電信大樓2000年建成，位於長沙市東二環，地上共42層，另有地下2層，曾以218公尺的高度成為長沙首座突破200公尺的樓宇。
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更新時間 : 2022-09-16 20:08 GMT+08:00

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