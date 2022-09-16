「立陶宛生活節」20品牌登台 澤麥提斯：透過食物與台灣分享文化

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯今（16）日在「立陶宛生活節」開幕式上表示，立陶宛與台灣的貿易關係正順利進行中；面對玲琅滿目的立陶宛商品，他也指出，很榮幸透過食品與台灣分享分享本國文化。

外交部攜手立陶宛食品局、外貿協會，於微風超市舉辦為期14日的「立陶宛生活節」（Lithuanian Lifestyle Festival），現場不僅有多達20個立陶宛品牌商品，包含巧克力，即時濃湯、餅乾、飲料、口腔清潔用品、義大利麵、蜂蜜等，更有業者提供號稱全台唯一的立國傳統美食樹蛋糕（Raguolis）給大家嚐鮮。

立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯應邀切立國傳統美食樹蛋糕（Raguolis）（圖／台灣英文新聞張雅鈞 攝影）

澤麥提斯（Karolis Žemaitis）在開幕致詞中提及，台灣與立陶宛的「合作與友誼正走在非常好的道路上，我們已經取得相當多的成就」。他也提及，立陶宛的農產食品於全球頗負盛名，而食品是「連結人與文化的紐帶」，而他很榮幸能夠以食品向台灣人分享立陶宛的文化。

外交部國經司司長蔡允中則表示，立陶宛雷射技術、資訊科技、通訊服務以及金融科技聞名全球，隨著台立關係持續深化，除了半導體、雷射和生技等領域產業交流合作外，立陶宛的商品陸續進口台灣。蔡允中強調，台灣也有許多商品符合立陶宛需求，盼透過雙邊貿易互利互惠，將我國產品行銷至立陶宛。

外交部國經司司長蔡允中（圖／台灣英文新聞張雅鈞 攝影）

澤麥提斯會後接受媒體聯訪，被問是否擔心與先前訪台的交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）同樣遭北京制裁，他表示，此行主要關注的是商業利益和經濟合作，在出發訪台前也 「未與任何中國代表接觸過」，因此不做他想。

關於即將在台北設立的立陶宛貿易辦事處，澤麥提斯則說，貿易代表盧百利（Paulius Lukauskas）已完成相關防疫規定，正緊鑼密鼓地張羅設處事宜。

澤麥提斯也表示，設處對台灣與立陶宛這兩個民主國家而言，「是非常重要的一步」，立陶宛對與台灣的經濟合作「有很高的期望」。他還指出，目前在台灣的立陶宛貿易代表團是該國有史以來最大的代表團。

澤麥提斯也坦言，整體市場的多樣化需要一些時間，但他認為，台立雙方的高科技合作 「有很大潛力」，希望雙方在未來能有「共同成功而長久」的經濟合作

澤麥提斯在開幕式上也見證，中華民國食品流通商業同業公會聯合總會與立陶宛食品局簽署雙邊合作備忘錄（MOU），強化雙邊食品貿易合作。

台立雙方簽署MOU（圖／台灣英文新聞張雅鈞 攝影）

各項立陶宛商品（圖／台灣英文新聞張雅鈞 攝影）