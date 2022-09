網球天王費德勒宣布退休 24年傳奇生涯引退聲明感動球迷

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)來自瑞士的41歲網球天王費德勒(Roger Federer)15日於社群媒體發布音訊與書面聲明,表示自己因膝傷無法再參與大型賽事,將即刻退休,他曾創下5個賽季排名世界第一家季路,也曾贏得20個大滿貫冠軍,歷經璀璨網球生涯的他形容這個決定是「苦樂參半的」。

費德勒是全球網球界的巨星,他生涯中共贏得20座大滿貫冠軍,單打世界排名第一累計310周,其中包括連續237周世界排名第一的男子網壇紀錄,與對手納達爾(Rafael Nadal)和喬克維奇(Novak Djokovic)稱為「網壇三巨頭」。

然而費德勒自去年7月英國溫布頓網球公開賽以來,就沒有出席任何大型賽事了,根據他的聲明,過去三年他面臨受傷和經歷多次膝蓋與其他大大小小的手術後,費德勒認為他理解自己身體的能耐和極限,「它最近給我的訊息很明確。」

才剛對外聲明要逐漸遠離網球的美國網球女將小威廉絲(Serena Williams)也在社群媒體上表示,歡迎費德勒加入「退休俱樂部」,並說「你激勵了無數人,也包括我在內,我們永遠不會忘記。」

費德勒15日宣布退役,並將以2022年9月23日的拉沃盃(Laver Cup)作為他的最後一役,結束他24年傳奇的職業生涯。網壇傳奇巨星的引退之戰也掀起網路購票熱潮,自由時報報導,英國二手門票線上交易平台「Viagogo」最便宜門票都已賣超過3萬台幣。

以下為費德勒Twitter發佈的音訊聲明全文。

給我的網球家族和其他朋友,

這些年來網球帶給我的所有禮物中,最偉大的無疑是我在此過程中遇到的人:我的朋友、我的競爭對手,以及大多數賦予這項運動生命的球迷。今天,我想和大家分享一個消息。

很多人都知道,過去三年我面臨受傷和手術的挑戰。我努力恢復到全力應戰的狀態,但我也知道身體的能力和極限,它最近給我的訊息很清楚。我今年41 歲,24 年來,我參加超過1500場比賽,網球這項運動對我的待遇比我想像中的更慷慨,如今,我認知到什麼時候該結束我的職業生涯了。

下週在倫敦舉行的拉沃盃將是我的最後一場ATP賽事。當然,我未來還會打更多的網球,但不是在大滿貫或巡迴賽上。

這是一個苦樂參半的決定,因為我會想念巡迴賽給我的一切。但與此同時,還有很多值得慶祝的事情。我認為自己是世界上最幸運的人之一。我被賦予了打網球的特殊天賦,而且我達到了我從未想像過的水準,而且這段期間比我想像中還來得長許多。

我要特別感謝我最棒的妻子米爾卡(Mirka Federer),她和我一起度過了生命中的每一分鐘。她總是在決賽前幫我熱身,在懷孕八個月的時候觀看了無數場比賽,並和我的團隊一起忍受了我傻裏傻氣的一面,超過20年。我還要感謝我的四個優秀的孩子支持我,他們總是渴望探索新的地方,並在一路上創造美好的回憶。看到我的家人在看台上為我歡呼,是一種我會永遠珍視的感動。

我還要感謝慈愛的父母和我親愛的姐姐,沒有他們,一切都將是不可能的。我也非常感謝我所有的前教練,他們總是引導我朝著正確的方向前進⋯⋯你們太棒了!

還有瑞士網球,他們在我年輕的時候選擇相信,給了我理想的起步。

我真的要感謝我出色的團隊,Ivan、Dani、Roland,尤其是Seve和Pierre,他們給了我最好的建議,並且一直在我身邊。還有Tony,他靈活地管理我的業務超過17年。你們都是如此地不可思議,我熱愛與你們在一起的每一分鐘。

我也要感謝我忠實的贊助商,他們真的就像我的伙伴;以及在ATP巡迴賽和錦標賽上辛苦工作團隊,他們始終以善意和熱情歡迎我們所有人。

我還要感謝我在球場上的競爭對手,讓我如此幸運能打這麼多史詩般的比賽,我永遠不會忘記。我們充滿激情和強度公平地競賽,以示對悠遠歷史比賽的敬意。我感到非常感激。我們互相激勵,一起把網球帶到了新的水準。

最重要的是,我必須特別感謝我最棒的粉絲。你們永遠不知道自己給了我多少力量和信念。走進賽場時那種鼓舞人心的感覺,一直是我生命中的最大的振奮之一。沒有你們,那些成就將顯得孤獨,而不是充滿喜悅和活力。

過去24年的巡迴賽是一次令人難以置信的冒險。雖然有時感覺就像只過了24小時,但它也如此深刻和神奇,好像我已經度過了一生。我有幸在40多個不同的國家在你們的面前出賽。我笑過,也哭過,感到快樂和痛苦,最重要的是,我感到難以置信地充滿活力。在這趟旅途中,我遇到了許多很棒的人,他們也成為我終生的朋友,總是從繁忙的行程中抽空來看我在世界各地的比賽,並為我加油。謝謝你。

當我開始對網球產生熱愛時,我還是家鄉巴塞爾的小球童。當我看著球員時,我常常帶著驚奇的心情。他們對我來說就像巨人,這也讓我開始築起網球夢。我的夢想讓我更加努力,我開始相信自己。一些成功給我帶來了信心,讓我踏上通往今天最令人驚奇的旅程。

所以,我從心底想向你們致謝,謝謝世界上幫助瑞士小球童夢想成真的每一個人。

最後,致網球,我愛你,我永遠不會離開你。

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN