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趣淘漫旅-台北攜手潮流時尚插畫家「今晚來點小文青」住房專案

現場體驗DIY蓋印樂趣，加碼贈文青風格帆布袋、限量客製人像插畫

By 台灣英文新聞
2022/09/16 17:14
趣淘漫旅-台北攜手潮流時尚插畫家「今晚來點小文青」住房專案
趣淘漫旅-台北攜手潮流時尚插畫家「今晚來點小文青」住房專案

雖然國旅補助已截止，但看好國境有望陸續開放外國旅客進入及國旅市場持續復甦下，旅宿業更是如火如荼進行服務提升、產品加值等動作，就為迎接第四季旅遊熱潮及市場需求。凱撒飯店連鎖旗下品牌趣淘漫旅-台北，主打品味態度的潮流設計旅店，即日起至11/30推出「今晚來點小文青」主題住房專案，攜手台灣時尚插畫家Edie，於特殊指定日採預約制親筆為房客創作客製人像畫！另外住房加碼贈送文青必備「質感帆布手提袋」以及「趣淘品牌紀念章」專區，歡迎來訪的旅客解鎖紀念收藏，讓旅埕沉浸於藝術氛圍中，享受難忘的文青之旅！

板橋文青之旅｜趣淘獨家獻禮

時尚插畫家Edie客製人像創作、加碼贈送質感帆布手提袋，現場體驗DIY蓋印樂趣

Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台北以「自由自在 玩 生活」為精神，在繁榮時尚兼具歷史風韻的板橋城市，注入新興的潮流文化，此次結合藝文時尚與住宿，推出「今晚來點小文青」主題住房專案，除了入住溫馨舒適的客房外，加碼贈送文青風格質感帆布手提袋、限量趣淘環保餐具，並邀請台灣潮流時尚插畫家Edie現身創作，其作品中常以鮮豔飽滿的用色，搭配自由奔放的筆觸勾勒人物姿態，深獲許多國際精品品牌的合作青睞，凡於限定活動日入住主題住房專案，並預約客製化人像插畫服務，就能將專屬訂製的精緻時尚插畫帶回家！

為製造更多趣味與驚喜，特位於一樓大廳設置「趣淘品牌紀念章」蓋印專區，共推出九款品牌紀念章，採用各式形狀設計，以細膩線條勾勒圖章，結合陰刻和陽刻豐富圖案的視覺層次感；墨水更搭配活潑的紫色，展現趣淘漫旅兼容年輕的品牌意象，歡迎到訪的旅客體驗DIY創作享受蓋印樂趣，處處營造藝術感的旅宿體驗，讓旅客紀錄旅途的美好回憶，不妨趁著假日來趟”青”旅行，享受純粹美好的板橋日常！

更新時間 : 2022-09-16 20:07 GMT+08:00

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