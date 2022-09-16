累計16例　高雄登革熱群聚擴大　個案遍布楠梓、左營、前鎮

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）高雄登革熱群聚疫情蔓延！疾管署今（16）日公布，新增1例本土登革熱病例，個案雖然非前鎮區居民，但有相關活動史，初步研判可能為同一波群聚感染。

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疾管署說明，這名個案居住高雄市左營區，40多歲男性(案16)，於今(2022)年9月11日出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉、關節痛等症狀，分別於9月12日及9月14日就醫並收治住院，經院所通報檢驗後確診感染登革熱。目前個案住院觀察中。

由於個案近期無國外旅遊史，主要活動地點以高雄市左營區住家、鳳山區工作地為主，但近日曾前往昨(15)日公布之案15前鎮區住家，且病毒定序屬登革病毒第一型，依活動史初步研判可能與前鎮區群聚感染相關。

自9月6日出現首例確診個案後，衛生單位已針對此群聚擴大採檢1178人，其中9人PCR陽性(均為已公布個案)、1163人陰性，其餘檢驗中(6件)，另有6例為院所通報採檢確診(均為已公布個案)。

疾管署統計，國內今年截至目前累計18例登革熱本土病例，分別為高雄市16例及台中市2例，另有33例境外移入病例，感染國家分別自越南(20例)、印尼(6例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)及宏都拉斯(1例)移入。

依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，南美洲和鄰近之東南亞/南亞多國包括寮國、柬埔寨、越南、菲律賓、泰國、斯里蘭卡、馬來西亞、巴西、祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及墨西哥疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。

疾管署呼籲，近期國內各地仍有降雨機會，請民眾應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。