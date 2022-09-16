日本正露丸主成分偏低　台灣食藥署：2000萬顆下架回收

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（16）日公布日本知名腸胃藥正露丸回收警訊，「德佑」與「極東」正露丸，因主成分含量偏離規格，將於10月12日前回收兩品牌共8批號、約2000萬顆。

根據食藥署公布最新藥品回收警訊，中榮貿易股份有限公司輸入的「"極東"正露丸 SEIROGAN "KYOKUTO"」，許可證字號為衛署藥輸字第015450號，批號為KAA5共1批，以及德佑藥品有限公司進口的「德佑正露丸 DOKUYU SEIROGAN」，衛部藥輸字第026111號，批號包括ICA7、GBF9、GCA9、FBC1、IBA7、LBA9、ECC2等7批，總共8批主成分含量偏離規格，即起回收。

媒體報導，食藥署藥品組科長洪國登表示，正露丸主要用於腸炎、下痢等症狀，是許多人家中的常備藥物，在日本是同一個製造廠，但分別由不同公司輸入台灣，因此包裝不同。

洪國登解釋，這次是台灣收到日本原廠的通知，發現兩個品牌的正露丸主成分偏低而啟動回收，但原廠未提供完整檢驗報告，我方無法得知確切數值。

至於該正露丸的回收數量約12萬瓶、2000萬顆，洪國登表示，「極東」正露丸為一瓶150顆裝、回收約2萬瓶；「德佑」正露丸一瓶130顆裝、回收約8萬1000瓶，一瓶300顆裝則有約2萬2000瓶需回收。

食藥署表示，業者必須在10月12日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；民眾若手上有此藥品，如有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品，或至藥局、藥廠辦理回收作業。