南韓通膨創下24年新高 MZ世代之間正流行「無支出挑戰」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近年通膨嚴重，南韓7月通膨率達6.3%，創下24年來新高，在這高物價時代下，「無支出挑戰」在南韓MZ世代之間流行著。

以炸雞為例，炸雞是南韓平價美食，街上隨處可見，自營炸雞店是多數人退休後的選擇，但根據韓聯社報導，炸雞連鎖店自去年年底開始接連調漲，最高漲幅13%。以前一份全雞炸雞約2萬韓元（約台幣$550），現在卻已漲至約3萬韓元（約台幣$800），已經變得不再平價，民眾甚至發起拒吃活動。

現在外食對於民眾的負擔越來越大，因此南韓MZ世代發起了「無支出挑戰」。所謂的無支出挑戰並非真的完全不花錢，而是盡可能地減少日常支出，主要為減少餐費、交通費、及利用二手買賣補貼生活開銷。

只要在IG等社群平台上搜尋「無支出挑戰」，就能看見許多韓國網友們分享自己的每日支出及省錢方式，例如走路上下班、填寫問券及購買後記領取獎勵金、app領取折價券等等，據韓媒報導，甚至有年輕人會到咖啡廳回收區或地鐵站垃圾桶蒐集消費收據，上網登錄後領取點數，少則10塊韓元（約台幣$0.2元），多則50塊韓元（約台幣$1.3元），積少成多，是南韓一種支付方式-naver pay在進行的活動。

過去南韓許多MZ世代的年輕人提倡著「YOLO」（You Only Live Once，意指人生短暫，應即時行樂），但隨著物價上漲，股票及虛擬貨幣又大跌，這些高喊著YOLO的人越來越少。根據韓媒news 1及KPR insight tree分析，從去年7月到今年6月止，社群媒體上提及「無支出、無消費」關鍵字的次數與去年相比，增加了30%，相反地，提及「Flex（意指炫耀，用詞流行於嘻哈界）、YOLO」關鍵字的次數則減少11%。



在IG上以韓文搜尋「無支出挑戰」可看見許多網友們的分享（圖／台灣英文新聞）

隨著無支出挑戰在MZ世代中發酵，許多人漸漸地發現節流的重要。根據東亞日報報導，一位27歲車某表示，他之前非常享受在購買名牌的樂趣裡，出社會的六個月內就負債1,000萬韓元（約台幣 26.3萬），再加上利息調升，他今年也決心開始了無支出挑戰，現在的存款是從前的10倍，讓他感到很滿足。另一位23歲的金某也表示，以前常常看著IG上有錢人的打卡，跟著去吃高級料理，讓他一個月光外食費就要200萬韓元（約台幣$5.2萬），他在三個月前也下定決心，在分期付款還完前，要盡可能的節省支出，三餐常常以冷凍食品打發。

因今年虛擬貨幣大跌而慘賠500萬韓元的27歲玄某表示，他也因此契機成了無支出挑戰的一員，他領悟到貨幣隨時都有可能大跌，減少支出並做好儲蓄習慣比投資貨幣還更加安全。而23歲的李某則表示，因物價上漲，能省的空間有限，因此他還下載了許多能賺錢的手機應用程式，例如走一步路累積1塊韓元（約台幣$0.02元）、填寫問卷調查能獲得100韓元（約台幣$2.6元）等等的應用程式，讓他在八月時一個月就賺取了20萬韓元（約台幣$5,200）的額外收入。

不過南韓天主教大學的金教授則指出，太極端的省錢方式日後可能會在某瞬間造成過度消費的補償心理，調節好支出的優先順序及合理的消費習慣還是最重要的。