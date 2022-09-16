【9/16台灣本土+41430　死亡+46】首批莫德納次世代雙價疫苗16日抵台　3族群優先打

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增41,670例COVID-19確定病例，分別為41,430例本土個案及240例境外移入；另確診個案中新增46例死亡。此外，指揮中心也帶來一個好消息，國人引頸期盼的莫德納次世代雙價疫苗將於今晚10時左右抵台。



指揮中心表示，今日新增之41,430例本土病例，為19,028例男性、22,389例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以六都最多，依序為新北市(8,942例)，臺中市(5,294例)，臺北市(4,904例)，桃園市(4,455例)，高雄市(3,396例)，臺南市(2,500例)。



指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為28例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月20日至9月13日，死亡日期介於9月6日至9月13日。





指揮中心說明，今日新增240例境外移入個案中，為142例男性、98例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(35例)，日本(6例)，馬來西亞(5例)，菲律賓(4例)，泰國及印度(各3例)，韓國、中國、印尼、新加坡及美國(各2例)，阿拉伯聯合大公國、荷蘭、柬埔寨、德國及英國(各1例)移入。另169例感染國家調查中。入境日期介於今年8月16日至9月15日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,891,355例確診，分別為31,726例境外移入、5,859,575例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,469例COVID-19死亡病例，其中10,453例本土，另16例為境外移入。

首批Moderna次世代雙價疫苗80.4萬劑將於今日晚間抵臺 3族群優先接種

指揮中心表示，今年採購之首批Moderna次世代雙價疫苗80.4萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，預計9月24日起配送各縣市政府，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用。本批效期至2023年3月29日。



指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1044萬劑到貨。

根據指揮中心指揮官王必勝日前宣布，莫德納次世代雙價疫苗作為追加劑使用，接種間隔為與上一劑（包含基礎劑最後一劑、基礎加強劑、第1次及第2次追加劑等）接種間隔至少3個月以上；另外，確診後亦需間隔3個月後接種。