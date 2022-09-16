想紋身但恐懼針頭？美國研發微針貼片　無痛、不流血　幾分鐘便可完成刺青

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）有針頭恐懼症、怕痛但又想刺青的人有福了！科學家們研發出一種無痛刺青，不僅免去使用針頭，更不用再忍受一針針扎進皮膚的痛苦過程了。

傳統的刺青通常是使用內含墨水的紋身針在皮膚上以每分鐘50到3000次左右的頻率進行穿刺，目的是將墨水注入皮膚真皮層，這是一個耗時且疼痛的過程。

衛報、紐約郵報報導，無痛刺青是採用一種貼片技術，貼片上面有比沙粒還小的微針，將微針排列成特定的圖案，每根微針就像一個個像素，藉此創造出任何形狀、圖案或文字的紋身圖案，並且可以使用多種顏色。

刺青貼片的使用方式類似於刺青貼紙，同樣貼於皮膚上，微針只需刺入皮膚一次，並等待幾分鐘讓微針內含的墨水注入到皮膚真皮層，過程相當快速，且不會疼痛，或造成流血，適合任何族群。

刺青除了是一種展現自我、紀念人事物的方式外，在醫學上可用於掩蓋疤痕、幫助乳癌患者重建乳暈和乳頭等。紋身也可以代替手環用作醫療警示，將特殊病史或過敏藥物、食物刺在身上，以對急救人員傳達自身的身體狀況。

領導這項發明的喬治亞理工學院Prof Mark Prausnitz教授說明，微針貼片的紋身可以持續至少一年，甚至是永久性的，對於皮膚敏感、蟹足腫、糖尿病或白血病等無法刺青的群族來說，是一項可行的新嘗試。若只是想參加派對，當成一種妝容的話，微針內也可裝載暫時性墨水。

Prof Mark Prausnitz表示，貼片刺青並不是要取代傳統刺青，所有的紋身成品皆是刺青藝術家創作的美麗作品，我們的目標是為無法刺青的族群、寵物，以及想要輕鬆進行無痛紋身的人創造新的機會。