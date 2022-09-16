新竹林管處打造台灣東眼山森林劇場　舉辦「回森林家，仿生的家」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「回森林家，仿生的家」自今(16)日起至18日在東眼山國家森林遊樂區連續辦理3天，新竹林區管理處處長夏榮生表示，這次活動為全台首次嘗試將國家森林遊樂區打造成整座森林劇場，以仿生作為主題，讓遊客與諸多仿生表演者互動中，從旁觀者化身為參與者，就像將一顆種子，把對於自然的喜愛深深埋入心中，將感動帶回都市發芽茁壯。

在全台首位進入太陽馬戲團的張逸軍老師以生動的肢體動作帶領下，大家拿著台灣野兔毛巾，共同伸展學習森林語言「入林十式」:從「種籽、發芽、綻放、仰望、紮根、探險、樹蛙、翔鷹、茁壯、蟄伏」的各段式動作相接下，讓每個人的身、心、靈和森林融為一體，隨即跟著攻略手冊前行探索，轉身就會發現人面蜘蛛懸掛在高空，以飛快的速度急行過面前，看著台灣野兔靈活的腳步動作，想著和牠來場快腳競賽。

新竹林區管理處表示，現場還有驚奇的食物表演，有著無霸勾蜓點水的輕盈體態模樣，由台灣野兔採集的野菜糖球，更有著在國產材柳杉製成的裝置藝術-懸森及繫森間翩翩飛舞的花非花蛋糕及花水等，各種奇特的食物展演在林間的食草獵物區等著大家。

在遊客中心森活館，東眼山自然教育中心搭配「仿生之森」主軸，進行「別出心材×森林攤」擺攤活動，以互動遊戲介紹生物以不落痕跡的「擬態」、「偽裝」方式，融入自然環境的技巧，同時推出限量款「木質明信片」、「天材花架」手作活動供遊客體驗。

新竹林區管理處還說，今年的回森林家推出限定商品「入林十式台灣野兔餅乾」，僅於活動三天限量販售（一天限定50盒）；另推出各式仿生造型口罩，遊客可以戴上比比看，和林間的仿生者誰更像森林動物，而兒童T恤、入林十式台灣野兔版毛巾及刺繡丹寧帽等活動商品，也將於活動期間特價9折限定銷售。另外記得自帶環保碗，在完成限定活動挑戰後可進行兌換每日限量神秘菇蕈湯一碗。

新竹林區管理處提醒，民眾可把握假日機會一起進入東眼山森林劇場裡，享受與森林動物們的邂逅與互動，並搭乘大眾運輸桃園客運台灣好行506(東眼山線)從桃園大溪總站回東眼山，平日有3班，假日有6班，或是搭乘幸福巴士F906(三民經蝙蝠洞-東眼山)上東眼山。

攝影劉振祥／照片由新竹林區管理處提供

攝影劉振祥／照片由新竹林區管理處提供

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攝影劉振祥／照片由新竹林區管理處提供

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