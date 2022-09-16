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鼓手不打鼓打羽毛球！《來雲門遙滾》微型生活節劇場變羽球場　《阿路八》6組Podcaster輪番登場

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/16 12:18
（圖/雲門劇場提供）

（圖/雲門劇場提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)雲門劇場全新品牌「來雲門系列」中的全新企劃《來雲門遙滾》將在10月1日至2日週末於雲門劇場登場，結合趣味運動、獨立音樂、表演藝術、視覺藝術的微型生活節，共15項精彩節目與體驗，邀請不同領域創作者翻玩劇場空間。

雲門劇場帶給觀眾不同以往的活動體驗，打造逍遙自在的全新週末生活提案。其中劇場售票服務台的空間，將變成Podcast錄音間的《阿路八雲雲眾生電台》，雲門劇場也將變身羽球場推出《只開兩天體育館》。

《阿路八雲雲眾生電台》由趙逸嵐(小8)、路嘉欣共組的Podcast《阿路八》與雲門劇場聯手策畫，邀請6組Podcaster在劇場售票服務台(原中央廣播電台舊建築出入口大廳)接力開播。第一天登場的有《違章女生》李屏瑤和顏訥、《京京計較》吳定謙和梁正群、《演員的自我修養》曾歆雁；第二天《阿路八》路嘉欣和趙逸嵐、《宮 5 事 3》的宮能安、宮妹和衝衝，《閨屬感》程予希、林思宇接力開聊。

趙逸嵐分享，「雲門劇場所在地原來是中央廣播電台舊址，podcasts 就是一種現代廣播的形式。在這新舊之間，和建築和觀眾和藝術型態的轉變對話。這次找來玩的podcaster都是談話型的，都是我的好朋友。很親民很輕鬆，希望能讓大家感受到藝術可以是各種型態，可以發生在任何空間，可以隨時隨地。」

由鼓鼓呂思緯、趙逸嵐共同策劃的《只開兩天體育館》，雲門劇場首度將255席座椅全面收攏，加上鏡框舞台成為寬14.5米，深約24米的活動空間，架設上羽球網後搖身變成羽球場。讓觀眾現場組隊競賽羽球3打3，羽球3打3是新的羽球賽制，比傳統2打2更加快速刺激。

《只開兩天體育館》每日加碼舉辦特別嘉賓表演賽，邀請到原子少年夏浦洋、CTO薛恩sean與宇慶YC、王宇君、林敬倫、顏佑庭、馮秉軒(餅乾)、筆者Morris，加上楊乃璇與小事製作舞者一起共襄盛舉。

活動詳情及購票資訊，請見雲門劇場官網
雲門劇場
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