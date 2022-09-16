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〈時評〉期待「台灣政策法案」 不如實質發展台美經貿

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/09/16 12:32
「台灣政策法案」是由民主黨籍的梅南德茲及共和黨籍參議員葛蘭姆於6月共同提出。兩人曾於4月隨團<a href="https://www.ta...

「台灣政策法案」是由民主黨籍的梅南德茲及共和黨籍參議員葛蘭姆於6月共同提出。兩人曾於4月隨團「台灣政策法案」是由民主黨籍的梅南德茲及共和黨籍參議員葛蘭姆於6月共同提出。兩人曾於4月隨團訪問台灣 (圖/外交部) 

美國參議院外交委員會終於通過「台灣政策法案」，不過，從內容經過修正，以及委員會並非一致性通過的情況下，這部最終拍板定案的版本，仍存在不少變數。然而，面對這部從一九七九年「台灣關係法」生效以來，美台關係最大的調整，台灣必須關注而不介入，並且以發展實質關係為努力方向。

這部法案從提案開始，在今年7月、8月要排案審查，已經受到兩次阻擋，第一次是共和黨議員要求延審，希望能準備對應案，第二次是因院會以正在審查芬蘭和瑞典加入北約案為由，已無暇再處理「台灣政策法案」。當然，這些都是行政部門透過各種管道提出來的藉口，因為這部法案實在太過敏感，這次則是第三次排審。

這次審查前，已傳出白宮先找國會溝通，果然，最新通過的版本裡，出現不少修正之處，其中有三項是取消原本內容，或是降低約束力，包括我駐美代表處更名案改為建議性質，並刪除美國在台協會處長任命須經參院同意，以及原提案指定台灣為美國的「主要非北約盟友」，現改為讓台灣享有「主要非北約盟友待遇」。

至於要求國務卿廢除任何不允許台灣在聯邦機構內展示中華民國國旗或軍服的內規條文，仍獲得保留，同時新增擴大中國對台灣軍事行動時的制裁對象，以及將對台灣無償提供的軍事援助規模，由原本的4年45億美元，增加為5年65億美元。

換句換說，外委會通過的版本，已盡可能減少挑動中共的敏感神經，這當然是白宮和外委會協調的結果，但這仍有其他變數，畢竟外委會是以17票贊成、5票反對的表決通過，接下來，必須送參議院全院審議，然後再轉到眾議院，最後才是拜登簽署。美國行政部門仍有運作空間，再度去修正「台灣政策法案」的內容，更何況，美國在11月8日將舉行期中選舉，選舉結果也可能間接影響法案的進展。

畢竟，「台灣政策法案」是美中角力的一個過程，加上美國行政部門和國會，以及共和黨、民主黨之間，都有不同的意見與看法。

所以在這個動態發展過程中，台灣必須正確解讀「台灣政策法案」，才能避免誤判情勢。由於「台灣政策法案」的內容，可說是綜合近年來美國政界對台灣的各項主張，裡面部分內容也與美國的「國防授權法」雷同，對台灣來說，美國對台政策是引用「國防授權法」或是未來的「台灣政策法案」，還是回到原本的「台灣關係法」固然重要，但更要的是，能否提供台灣實質幫助，例如，將台灣列入印太經濟架構，或是促成台美經貿能有更緊密合作的安排，這才是台灣要極力爭取的地方。
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