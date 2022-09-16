台灣金音獎入圍名單揭曉！熊仔、旺福入圍五項成大贏家　阿通伯獲頒「特別貢獻獎」

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 第13屆金音創作獎入圍名單於15日公布， 熊仔及旺福都入圍5項，有望抱回最多大獎。

本屆評審團主席許哲珮，揭獎嘉賓包含Leo王、三牲獻藝、恐龍的皮、 血肉果汁機等，揭曉今年21個獎項111件入圍作品。許哲珮公布「評審團獎」得主為珂拉琪， 珂拉琪以獨立樂團的型態在網路竄起，不只吸引眾多樂迷， 也在文學、社會學等領域獲得許多討論， 表現了新時代台灣自由與自信的音樂樣貌， 用豐富的語言歌唱這塊土地的歷史，不只是柔聲細語， 也能憤怒吼唱。

「特別貢獻獎」得主則為謝明通（阿通伯）， 成立三十餘年的阿通伯樂器行，雖然老闆謝明通先生已於 2006 年辭世，但在過去，他致力於讓台灣跟上世界的腳步， 引進許多國外器材販售；其獨特的經商理念與待人接物的幽默風格， 使阿通伯樂器成為愛樂者間重要的交流據點，影響不少當今幕前、 幕後的資深音樂人們。

入圍「最佳樂團獎」包含，宇宙人、大象體操、野東西、旺福、13月終了；「最佳創作歌手獎」入圍者為YELLOW黃宣、熊仔、葉穎、李權哲、朱頭皮、黃玠瑋；入圍「最佳新人獎」則有珂拉琪、Haezee黃瑋昕、Robot Swing、LÜCY、雷擎。

瘦子的專輯《EARTHBOUND》、MC HotDog熱狗《姚中二》及熊仔《PRO》將角逐「最佳嘻哈專輯獎」，他們也將和ØZI爭奪「最佳嘻哈歌曲獎」。

2022金音創作獎入圍名單

最佳專輯獎

《夢境》／大象體操 (製作人:大象體操)

《愛情一陣風》／李權哲 (製作人:李權哲)

《PRO》／熊仔 (製作人:熊仔、rgry、李權哲、FunkyMo)

《ON》／明馬丁 (製作人:程杰、明馬丁)

《BEANSTALK》／YELLOW黃宣 (製作人:余佳倫、YELLOW黃宣)

《LÜCY》／LÜCY (製作人:海大富)

最佳樂團獎

宇宙人／《理想狀態》

大象體操／《夢境》

野東西／《溯》

旺福／《你好我好大家好》

13月終了／《和你蠻像的一隻》

最佳創作歌手獎

黃玠瑋／《游牧》

朱頭皮／《防疫清冰箱》

李權哲／《愛情一陣風》

葉穎／《活得像自己的名字》

熊仔／《PRO》

YELLOW黃宣／《BEANSTALK》

最佳新人獎

珂拉琪／《MEmento・MORI》

Haezee黃瑋昕／《LOVE MAZE》

Robot Swing／《SYSTEM BOOTING...》

LÜCY／《LÜCY》

雷擎／《Dive & Give》

最佳現場演出獎

《溯》/野東西

《聲子蟲《A DECADE》》/聲子蟲

《蘇珮卿 "This Is..." VIP音樂會》/蘇珮卿

《旺福《俗女的歌》Live音樂會》/旺福

《百合花不是路專輯發片專場》/百合花

最佳搖滾專輯獎

《Year of Fate》／傻子與白痴

《夢境》／大象體操

《Holy Trip!》／TRASH

《溯》／野東西

《告訴我他們都在本來的什麼地方》／當代電影大師

最佳搖滾歌曲獎

〈不是路〉／《不是路》／百合花

〈蘭嶼幣〉／《溯》／野東西

〈我要殺光浪漫殺死詩〉／《告訴我他們都在本來的什麼地方》／當代電影大師

〈傷心地獄芳花引魂〉／《MEmento・MORI》／珂拉琪

〈No Mercy〉／《No Mercy》／無妄合作社

〈浪潮〉／《正常人的條件》／The Tic Tac

最佳嘻哈專輯獎

《EARTHBOUND》／瘦子

《姚中二》／MC HotDog熱狗

《TAKE A BREATH》／影子計劃

《黃昏》／張伍

《PRO》／熊仔

最佳嘻哈歌曲獎

〈Way Up〉／《EARTHBOUND》／瘦子

〈他們根本不是Rapper〉／《姚中二》／MC HotDog熱狗

〈鬼〉／《黃昏》／張伍

〈能火〉／《PRO》／熊仔

〈覺 Ft.大支 (Prod. Huangfu)〉／《覺 Ft.大支 (Prod. Huangfu)》／草屯囝仔

〈跑馬燈〉／《跑馬燈》／ØZI

最佳另類流行專輯獎

《call me 90》／Chick en Chicks

《愛情一陣風》／李權哲

《你好我好大家好》／旺福

《BEANSTALK》／YELLOW黃宣

《cinevuan 7鄰86號》／Matzka 瑪斯卡

《和你蠻像的一隻》／13月終了

最佳另類流行歌曲獎

〈游牧〉／《游牧》／黃玠瑋

〈新世紀的女兒〉／《水逆》／鄭宜農

〈星座學家(feat. 9m88)〉／《PRO》／熊仔

〈我和牙醫有個約會〉／《你好我好大家好》／旺福

〈你們長得蠻像的〉／《和你蠻像的一隻》／13月終了

〈拉麵公子 〉／《鶴園》／鶴