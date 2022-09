今年第八度！歐洲議會通過「台海情勢決議文」 籲強化台灣「矽盾」保台海安全

(台灣英文新聞/李朝儀 綜合報導)歐洲議會大會15日以424票贊成、14票反對,高票通過「台海情勢決議文」,文中26項挺台主張,包括要求歐盟協助強化台灣「矽盾」以保障台海安全、呼籲尚未在台設立貿易辦事處的歐洲國家跟進立陶宛的前例,並將持續派議會代表訪台。

台灣外交部今(16)日表示,歐洲議會今年已第8度通過友台文件,展現跨黨團議員對台海和平與穩定的高度關切,並譴責中國不負責任的軍事挑釁行為,外交部表達高度歡迎及誠摯感謝。

歐洲議會(European Parliament)5大黨團聯名提出台海情勢決議文(resolution on the situation in the Strait of Taiwan),內文強烈譴責中國在美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後發動圍台軍演,重申反對片面改變台海現狀及任何動武威脅,強調民主台灣的生活方式應由台灣人民決定,要求中國完全尊重台海中線,立刻停止侵擾台灣防空識別區(ADIZ)及灰色地帶軍事行動,同時強力反對中國對台灣、區域民主國家及歐盟會員國的經濟脅迫,並明確表示將持續強化雙方議會的互訪及交流。

第15條條文對立陶宛於今年秋季在台灣設立經貿辦事處表示歡迎,呼籲尚未在台設立貿易辦事處的歐洲國家跟進立陶宛的先例,加強在印太地區的經濟和外交關係。並譴責中國對立國的貿易制裁及對該國官員的不公制裁。立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅(Agne Vaiciukeviciute)因訪問台灣,於今年8月12日遭中國外交部宣布制裁。

第16條條文反應,議會希望歐盟執委會(European Commission)更改駐台機構「歐洲經貿辦事處」名稱,以反映雙方更廣泛的交往關係,中央社指出,此次決議文不若去年「歐盟與台灣政治合作關係決議文」直接建議改名為「歐盟駐台灣辦事處」,避免以台灣為正式名稱的敏感性。

第17條條文指出,台灣在半導體供應鏈上的關鍵地位,並要求歐盟對外事務部(EEAS)盡速展開與台灣互惠的供應鏈韌性協定談判準備工作,c

第19條條文則指出,被視為歐盟版「一帶一路」的全球門戶(Global Gateway)海外基礎建設計畫,應尋求與台灣「新南向」計畫共同投資合作.以增進貿易、政治關係及印太區域穩定。

外交部今日表示,「台灣海峽情勢」決議案是歐洲議會本年通過的第8份友台文件,不僅關切中國破壞台海現狀為主要內容,更持續鼓勵台歐盟在廣泛主、自由、法治及人權等普世價值,並與世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序,以及自由、開放、繁榮的印太地區。

針對中國近來持續不斷對台軍演及各種挑釁,歐洲議會在開議後首次全會即將台海安全情勢以單一主題納入議程並通過決議,展現歐洲議會跨黨團議員對台海和平與穩定的高度關切,並譴責中國不負責任的軍事挑釁行為,外交部表達高度歡迎及誠摯感謝。

外交部說明,繼2021年10月歐洲議會高票通過史上第一份「台歐盟政治關係暨合作」報告後,歐洲議會再次就中國在台海的軍事挑釁行為及強化台歐盟雙邊關係列出26點建議,涵蓋台歐在經貿、文化及政治等領域持續深化合作,包括洽簽供應鏈韌性協議,就對抗假訊息深化制度性合作,同時樂見立陶宛在台灣開設貿易代表處,鼓勵尚未在台灣設處的歐盟會員國考慮跟進,並持續呼籲歐盟執委會變更歐洲經貿辦事處(EETO)的名稱,促請歐盟儘速啟動台歐盟雙邊投資協定(BIA)談判準備工作,以及重申歐洲議會強烈支持台灣有意義參與「世界衛生組織」(WHO)等國際組織。

外交部進一步說明,歐洲議會於9月13日下午曾就本項決議案先進行辯論,歐盟執委會副主席、外交暨安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)在會上強調,歐盟應加強與台灣的合作關係,並重申維繫台海現狀的重要性;此外,16位跨黨團議員並發言促請歐盟支持民主台灣,呼籲中國停止對台軍事恫嚇等,顯示歐盟行政、立法部門支持台海和平穩定的高度共識。