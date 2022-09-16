保護好臭氧！環保署：台灣將積極研發建置冷媒銷毀技術

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今天（9月16日）是「國際臭氧層保護日」，環保署表示，自1996年起完全禁止進口氟氯碳化物（CFCs）、海龍滅火劑與氟氯烴（HCFCs），預計2030年後完全禁止進口與生產。同時，該署與財政部關務署合作持續查緝違法走私冷媒流入市場，並積極研發建置國內冷媒銷毀技術。

環保署表示，地球平流層的臭氧層是「好臭氧」，可以先吸收來自太陽的紫外線，避免地球上的人們暴露在過量的紫外光下，造成皮膚或眼睛的危害，上世紀70年代，發現大量使用的氟氯碳化物冷媒（CFCs）和海龍滅火劑已造成地球臭氧層破洞，因此，在1987年世界各國合作簽署「蒙特婁議定書」，共同合作逐步削減破壞臭氧層的物質，台灣身為地球村一份子，亦自主遵循國際環保公約。在各國合作下臭氧層正逐漸恢復。

環保署依據哥白尼大氣監測服務（Copernicus Atmosphere Monitoring Service，CAMS）的說法，2021年臭氧破洞大小（24.8百萬平方公里）與2020年差異不大，但與歷史上最大範圍的臭氧洞大小相比（2000年9月28.4百萬平方公里，約歐盟佔地面積的7倍）已有改善；另2020年國際自然期刊研究表示平流層臭氧逐漸恢復，數十年來受到人為活動影響的南半球噴射氣流正逐漸恢復正常狀態。

環保署說明，一般日常生活所使用的冷氣機、冰箱與汽車空調中的冷媒，早期多為會破壞臭氧層的氟氯碳化物（CFCs）與氟氯烴（HCFCs）；為改善臭氧層破洞的問題，目前市面上則以氫氟碳化合物（HFCs）作為冷媒替代物質為主，例如一般家用冷氣機冷媒R-410A與R-32，該物質雖不致造成臭氧層破壞，但其全球暖化潛勢（GWP）卻非常高（R-410A的GWP為二氧化碳的2,088倍；R-32的GWP為二氧化碳的675倍），將加劇全球暖化，目前我國已開始研究更新一代對環境影響更小的冷媒。

今（2022）年適逢蒙特婁議定書簽署後的第35週年，聯合國以「全球合作以保護地球上的生命」主題來呼籲全球共同採取行動以因應氣候變遷的挑戰，並為後代子孫共同來保護地球上的生命。環保署呼籲民眾，使用冷氣機、冰箱等冷凍設備，於使用過程中亦應定期保養，一旦發現冷媒洩漏時應立即修理以避免排放至大氣中，大家一起藉由良好的生活小習慣共同保護我們的大氣環境。