抗雄性激素藥恐引發腦膜瘤　台灣食藥署：如出現頭痛、視力變化等應立即就醫

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署公告，含「cyproterone」成分的抗雄性激素藥，能具有引起罕見腫瘤性腦膜瘤風險，提醒患者若現有或曾有腦膜瘤病史應禁用，另外，用藥病人若出現隨時間惡化之頭痛、視力變化等不適症狀應儘速回診。

食藥署於監視國際藥物安全訊息時，注意到含cyproterone成分藥品可能具有引起罕見腫瘤性腦膜瘤風險，且隨劑量累積而加重其風險，

雖然在台灣並沒有出現類似情況，食藥署在重新評估該成分藥品的臨床效益及風險後，決定修訂含cyproterone成分高劑量(50mg)藥品之適應症，及於該成分藥品中文仿單禁忌症增列「現罹患腦膜瘤或有腦膜瘤病史之病人」，並於「警語及注意事項」及「藥理特性」等段落加刊「腦膜瘤」相關安全性資訊

食藥署要求含cyproterone成分藥品許可證持有商應於112年5月31日前完成中文仿單變更，逾期未完成者，將廢止其許可證。

食藥署說明，國內有6張這類含cyproterone成分的藥物許可證，健保年用量合計約200萬顆，分成低劑量及高劑量使用，低劑量用於治療痤瘡、多毛症等雄性激素有關症狀，或用於避孕，高劑量藥物用在女性為多毛症，或出現嚴重男性化症狀，用於男性則是嚴重性慾過強及前列腺腫瘤。

食藥署提醒，醫師開立含cyproterone成分藥品予病人時，應審慎評估其用藥的風險及效益，同時於用藥期間注意病人是否出現腦膜瘤的臨床症狀及癥兆，並提醒病人若出現視力變化、聽力喪失或耳鳴、嗅覺喪失、隨時間惡化之頭痛、記憶力喪失、癲癇發作或四肢無力等不適症狀應儘速回診。

食藥署亦提醒民眾，該類藥品屬於醫師處方，應遵循醫囑服用，切勿自行過量或減量使用，服藥後若出現任何身體不適，請立即回診尋求醫師協助，對用藥有任何疑問請諮詢醫療人員。