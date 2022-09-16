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台北「白晝之夜」藝術家完整名單揭曉！限量消費券使用方法期限一次看

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/16 10:05
作品參觀回路沉浸式互動體驗。（照片由台北表演藝術中心提供）

作品參觀回路沉浸式互動體驗。（照片由台北表演藝術中心提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)法國的城市夜間藝術節「白晝之夜」將於10月1日台北登場，一起來看完整參展藝術家名單！

「白晝之夜」以跨夜舉辦、公眾場域、自由參加為號召，台北市自2016年起加入響應行列，今年台北白晝之夜以「士林大戲院」為主題，分為四大展區，自10月1日傍晚6時起在士林地區正式啟動，邀請60組藝術家共襄盛舉，橫跨藝術裝置、影像、光電等領域。

藝術總監林昆穎說明，希望透過士林大戲院這主題，喚起大家在戲院看電影，那種沉浸其中、高度參與的體驗。今年有特別多邀請民眾互動的作品，透過民眾參與改變作品樣貌，跟著作品一起移動、變化、成長、共創，每個人都是藝術的一份子。

亮點作品包含「台北表演藝術中心展區」將以RGB色彩染亮最具代表性的球劇場建築，同時捷運地下連通道與地面廣場也將設置藝術作品和精彩表演，點亮士林最新藝術重鎮；「士林夜市展區」則由西班牙匿名藝術團體「Luzinterruptus」帶來作品《空白扉頁》，以「光」為原始材料，邀請民眾寫下各種感受和思緒，形成士林圓環的記憶光牆；「士林官邸公園展區」的作品《漁光》則由藝術家邱承宏以工業吊車及水晶燈構成，結合公園夜裡的蟲鳴鳥叫，保留自然與人工相互交織而成的精神場所。

「台北科學藝術園區展區」內除了國立台灣科學教育館、台北市立天文科學教育館及台北市兒童新樂園都響應白晝之夜，延長營運到凌晨12點外，科教館還將化身大人系的實驗室，推出法國DJ迪文斯「科學大舞廳」，以及多檔深度導覽和實作工作坊，讓觀眾感受披上夜間神秘面紗的科教館。

台北「白晝之夜」藝術家完整名單揭曉！限量消費券使用方法期限一次看
Luzinterruptus作品。(圖/白晝之夜)

台北「白晝之夜」藝術家完整名單揭曉！限量消費券使用方法期限一次看
法國DJ Divyns。(圖/白晝之夜)

白晝之夜去年因疫情而首度轉為全線上體驗，一夜限定的體驗情境備受好評，今年更推出現場體驗、線上體驗和現場x線上等三大體驗模式；加入白晝之夜LINE官方帳號，觸動每件作品並完成任務就能積分完成「眾願太陽」作品，讓民眾參與共創成為本屆亮點。

今年推出限量「白晝消費券」，自10月1日16時起至10月2日6時止，民眾只要在四大展區服務站掃描QR code，即可兌換限量白晝消費券，持券可到士林夜市內的超過250家合作商家使用消費，使用期限到10月10日為止。

白晝之夜

時間：10月1日傍晚6時至10月2日早上6時
地點：台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園、台北科學藝術園區
官網：https://nuitblanche.taipei/info/

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