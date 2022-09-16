台灣離島海漂豬檢出非洲豬瘟　金門豬肉及加工品禁輸台至少1週

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）海巡署第12巡防區日前通報，金門金寧鄉后沙沙灘發現1隻豬隻屍體，非洲豬瘟中央災害應變中心昨（15）日表示，經金門縣動植物防疫所派員趕赴現場了解並採集相關檢體後，已將豬隻屍體就地焚燒掩埋並消毒周邊區域，相關檢體經農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，檢驗結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。

應變中心表示，由於金門縣地理位置非常接近中國福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。因應此次個案，金門縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行澈底消毒。

應變中心指出，因應海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，金門縣防疫所即依程序派員對發現地點半徑3公里內養豬場（共10場）進行訪視，豬隻健康狀況良好，未發現異常情形。為確保整體產業安全，農委會今將依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停金門縣豬隻及其產品輸往臺灣及其他離島，至少1週無疫情發生，方可解除管制。自2018年12月30日迄今，海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例（含本案例）共17例（金門縣14例，連江縣2例及新北市1例）。

應變中心也呼籲，最近亞洲地區非洲豬瘟疫情仍屬嚴峻，國人不可輕忽，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒國人至國外旅遊切勿攜帶動植物產品返臺，以免受罰，同時也籲請養豬農友自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。

△圖片來源：防檢局提供