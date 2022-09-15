【習普會登場】普丁會面習近平 批美在台海挑釁、讚中在俄烏戰爭的「平衡立場」

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中國領導人習近平今（15日）晚間於烏茲別克會面俄羅斯總統普丁，雙方談及烏克蘭問題以及台美關係，普丁「高度讚賞」中國在俄烏戰爭中的「平衡立場」，更批評美國在台海對中國的「挑釁行為」，這次也是習近平睽違2年多首次出訪，象徵對俄支持，也顯示西方衝突下兩位威權領導人已成為親密夥伴。

根據CNN即時更新報導，俄羅斯官方媒體指出，習近平與普丁（Vladimir Putin）今晚開始在烏茲別克撒馬罕舉辦的上海合作組織峰會上見面會談。俄羅斯國防部指出，俄、中兩國海軍在領導人會晤前幾個小時，已於太平洋進行了聯合軍事巡演，象徵雙方的武力和團結。

這次會面對於俄羅斯與中國而言，都是相當重大的時刻，此次是俄國自入侵烏克蘭以來，首次和中國高階官員面對面會議，普丁也表示很高興再見到「我的老朋友」。對中國而言，而是習近平自新冠肺炎爆發後，2年來首度離開中國與他國領導人實體見面，兩人將在今天的會談中闡明立場。

普丁會見習近平時表示，俄羅斯珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場。中國在烏克蘭問題上對俄羅斯表示默許，而莫斯科則支持北京，強調「一個中國」立場。

普丁表示，8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）參訪台灣，是美國在台灣海峽的「挑釁」，他批評美國所謂的「創造單極世界」的企圖，是全球大多數國家不能接受的事。

至於中國迄今為止仍拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，同時增加對鄰國的經濟援助，將雙邊貿易提高到創紀錄水平，這些活動在西方制裁下都對俄羅斯企業有利。

會議上，習近平表示，前段時間他與普丁克服疫情多次通話，保持了「卓有成效的戰略溝通」。面對「世界之變，時代之變，歷史之變」，中方願與俄方一道努力「體現大國擔當，發揮引領作用」，為變亂交織的世界「注入穩定性和正能量」。

習近平還說，他非常願意藉這次上海合作組織峰會召開之際，與普丁就雙邊關係和「共同關心的國際問題、地區問題」交換意見。上海合作組織是一個以地區安全為重點的組織，參與國家還包括印度、巴基斯坦和四個中亞國家。

CNN報導指出，習近平此次的中亞之行是讓中國重返世界舞台的重要議程。這次參訪讓中國得到一個機會，去彰顯儘管與西方關係日益緊張，中國仍有國際盟友，習近平也準備重申中國的全球影響力。