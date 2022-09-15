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外界高度期盼台灣解封「0+7」快上路 莊人祥：10月初可能性低

下一步該如何做？莊人祥表示，現在台灣新冠疫苗及口服抗病毒藥物皆持續提供符合資格民眾使用，後續會持續關注WHO是否解除公共衛生緊急事件，同時也需要注意即將進入秋冬季節，開放邊境的狀況下流感是否會跟新冠疫情衝擊。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/09/15 20:53
指揮中心發言人莊人祥。（圖/中央社）

指揮中心發言人莊人祥。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞14日表示，終止疫情的時刻已近在眼前，外國旅客高度期盼台灣解除邊境管制及隔離措施，能儘早入境台灣，不過指揮中心發言人莊人祥今（15日）指，目前視國內疫情發展狀況，10月初就採「0+7」可能性低。

今下午疫情記者會提到，昨天指揮中心舉行會議討論邊境解封，有專家建議一個月內著手準備「0+7」開放邊境，莊人祥回應，關於入境檢疫0＋7的實施日程，10月份有機會，但必須在國內疫情達高峰之後，明顯下降才有可能上路，預估10月初可能性低。

至於國內疫情高峰究竟何時到來，莊人祥說，台灣疫情還在上升階段，只是這一波沒有前一波疫情高。有人預估21日新增本土確診病例數將達6萬例，莊人祥則回應，單日個案數多是每週二或三數量比較高，需要持續關注連假效應是否延續到下週，但初步研判6萬例可能性較低。

下一步該如何做？莊人祥表示，現在台灣新冠疫苗及口服抗病毒藥物皆持續提供符合資格民眾使用，後續會持續關注WHO是否解除公共衛生緊急事件，同時也需要注意即將進入秋冬季節，開放邊境的狀況下流感是否會跟新冠疫情衝擊。

此外，九合一選舉即將在11月登場，外界關注確診者是否能夠投票。莊人祥說，現階段中選會規劃，確診者在隔離7天期間、居家檢疫3天，不可投票，但4天自主防疫管理期間，民眾可以前往投票，但必須附2天內快篩陰性證明。

而全球新冠疫情正在消退當中，法新社報導，世衛最新流行病學數據顯示，在8月29日至9月4日當週，新冠肺炎病例通報比前一週大幅減少了12%。譚德塞強調，現階段全世界需要「把握這次機會」加緊努力做好防疫措施，防堵疫情再度擴散。「如果我們現在沒有把握機會，我們恐面臨更多變異株、更多死亡、更多破壞及更多不確定性。」不過他也說「我們在終止這場疫情方面，處於最佳情況。我們還未結束疫情，但終止疫情的時刻已近在眼前。」
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2022/07/10 20:00

更新時間 : 2022-09-15 21:06 GMT+08:00

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