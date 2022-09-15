台北貴婦百貨BELLAVITA大廳上新裝！一秒到日本京都 還有抹茶小點快閃店

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北貴婦百貨寶麗廣場（BELLAVITA）總會依據不同季節打造不同造景，這次在9月9日(五)至28日(三)期間，展出絕無僅有的「寶麗和風之旅」，逼真日式和風庭院有如一秒來到日本京都，現場還有爆紅店家「正面奶酥」和「白鬍子霜淇淋」快閃店，販售濃郁抹茶小點。

根據BELLAVITA，百貨13周年慶將於9月中旬開跑，這次中庭首度以日式風格打造和風庭院，不但有整座日式屋簷建築、紅色拱橋和榻榻米區，其他細節也包含木製長廊、石板小路和拿彎造型松樹、鯉魚池塘，打造台北信義鬧區中寧靜蒼古的禪風。

BELLAVITA指出，這次的靈感源自於日本民族對於木造建築的迷戀，以及對於自然萬物的景仰，在傳統的木製穿廊與屋簷，以及穿廊兩端設置榻榻米中，為來訪者提供最佳休憩空間。置身其中，沐浴在日式禪學的沉靜，深切感受清幽之美。

不只如此，位於中庭兩側的茶屋還有療癒系抹茶美食進駐，兩家都是網路爆紅知名店家，包含「正面奶酥」和「白鬍子霜淇淋」，兩家也都限定推出「京都抹茶口味」。白鬍子霜淇淋表示，主理人將記憶中北海道牛乳的幸福滋味，透過綿密濃郁的霜淇淋分享給品嚐的消費者。

至於有「奶酥界愛馬仕美譽」的正面奶酥，則是在熱騰騰的吐司搭配厚厚的手工奶酥醬，現烤現塗，外酥內軟，這次快閃店推出，想吃不必像在網路上訂購一樣要等2個月，勢必再引發一波網路討論潮。

根據BELLAVITA指，此次活動期間，只要在1F中庭拍下美照，追蹤BELLAVITA粉絲專頁，將照片上傳至個人FACEBOOK或Instagram並打卡「BELLAVITA」，即可至B1客服中心兌換B2美食廣場50元抵用券。

（圖/BELLAVITA）