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台北東區神旺飯店15日熄燈！23日起清倉館內經典大小家具最低2元起

今天是最後一天營業日，神旺飯店旗下餐飲品牌潮州餐廳「潮品集」與「普諾麵包坊」將另尋新據點，重新營業，神旺飯店也預計在9月23日至25日連3天於館內舉辦「台北神旺大飯店」經典物品特賣會。寢具、燈具、擺飾、客房備品、杯盤與餐具等各式器皿，最低2元起。

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/09/15 19:43
經營20多年的神旺大飯店宣布營運到9月15日止，將歇業改建。（圖/中央社）

經營20多年的神旺大飯店宣布營運到9月15日止，將歇業改建。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）經營20多年的台灣老牌飯店「台北神旺大飯店」將於今（15日）晚間9點吹熄燈號，旗下餐飲品牌潮州餐廳「潮品集」與一樓麵包店「普諾麵包坊」將另尋新據點。神旺飯店也公布，自9月23日至25日，將展開連3天的經典物品特賣會，飯店內數百種家具、寢具、餐具等都將清倉拍賣。

綜合媒體報導，神旺飯店自1976年興建，位在台北市大安區忠孝東路四段172號，2002年被旺旺集團承接，曾連年創下全台飯店住房率前3名的紀錄，過去也曾因前總統陳水扁女兒陳幸妤於此文定之喜而名噪一時，然而今因疫情嚴重衝擊觀光產業，加上神旺原本就有的改建計畫，廠商決定於今年底就會開始改建成綜合商辦，涵蓋地上27層、地下6層，預期將活絡商圈成為東區新地標。

根據神旺飯店公關經理吳美鈴，神旺飯店預計在9月23日至25日連3天於館內舉辦「台北神旺大飯店」經典物品特賣會，地點位在飯店1樓伯品廊西餐廳與6樓客房，販售物品包含家具寢具、燈具、擺飾、客房備品、杯盤與餐具等各式器皿，現場出清物品最低2元起，連椅子也只要50元，數量有限，售完為止。

根據中時，今天是最後一天營業日，神旺飯店旗下餐飲品牌潮州餐廳「潮品集」與「普諾麵包坊」將另尋新據點，重新營業，因此今有許多老顧客上門，不但餐廳訂位全滿，下午人潮擠爆麵包店。現場民眾表示，自己已是神旺飯店老顧客，每天都來神旺不同餐廳用餐，這邊已經像家一樣。

中時新聞指出，也有一名熟客說，她每週到訪三次，「神旺大飯店最讓人難忘的就是員工，特別親切、特別熱情，今天專程來看大家，也買了麵包跟家人共享，她祝福員工一切都好，越來越好。」

吳美鈴表示，潮品集最快將在11月底進駐信義新光三越A4；普諾麵包坊則在東區先以街邊店方式營運，預計10月中旬後開幕。至於員工去向，她表示，目前有200多位員工，若有適合的轉職機會會先轉任集團內部，同業也有許多人來詢問，一切都會做好安排。

神旺飯店將於今晚間9點將由總經理率員工參與熄燈儀式，也邀請消費者共同參與。
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更新時間 : 2022-09-15 21:05 GMT+08:00

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