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台灣駐奧地利大使張小月再投書奧媒 強調沒有任何民主國家應被遺漏

張小月在投書中介紹台灣自由開放的特性，也呼籲奧地利可像西方國家一樣，組團訪台，以向全世界表明，沒有任何民主國家應被遺漏。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/09/15 19:22
駐奧地利代表處大使張小月。（圖/中央社）

駐奧地利代表處大使張小月。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）駐奧地利代表處大使張小月15日投書奧地利重要報紙「新聞報」(Die Presse)，呼籲國際社會應讓台灣參與世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織等。她強調，俄烏戰爭證明了獨裁者害怕全球民主盟友的團結，因此各國應該與民主的台灣團結一致，共同對抗獨裁勢力。

張小月今在奧地利報紙「新聞報」中，以「沒有任何民主國家應被遺漏」(Keine Demokratie wird zurücklassen)為題目投書，指出俄羅斯入侵烏克蘭時，中共在習近平領導下會選擇偏袒俄羅斯，顯示威權政權與其他威權政權站在一起，是不足為奇的現象。

張小月認為，北京於2013年習近平上台前可能還曾存在較溫和路線，但現在已非常清楚，中國久已偏離此路線，對民主和自由的攻擊愈來愈密集，令人震驚。

張小月在投書中介紹台灣自由開放的特性，她提到，中國走向獨裁化同時，台灣正在展示另一種治理方式，證明自己是屬於世界的現代人民，人們可以自由投票，選出女性總統，也是女性參政比例最高的國家之一。同時台灣是亞洲唯一的允許同性伴侶結婚的國家。台灣也享有言論自由和新聞自由。

俄羅斯入侵烏克蘭證明了獨裁者害怕全球民主盟友的團結。張小月呼籲，各國應該與民主的台灣團結一致，有一個理由也可使民主國家更團結，就是讓包括台灣在內所有國家都參與世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織等，以展現民主盟友相互支持。

此外，張小月說，目前有愈來愈多西方國家訪台，以表達團結，她也盼望奧地利同樣可組團訪台，以向全世界表明，沒有任何民主國家應被遺漏。

根據駐奧地利代表處，奧地利「新聞報」創刊於1848年，為奧國目前歷史悠久之重要媒體，報導範圍涵蓋奧國及國際政經、社會、文化等層面，政經決策階層必讀，具奧國全國性輿論重要影響力。
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