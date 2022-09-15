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【習近平疫後首度出訪】重哈薩克、上合組織峰會 「習普會」成行與否備受關注

本次峰會除了習近平疫情後首度出訪，凸顯對上合組織及其成員國間的重視，中俄領導人是否舉行會面也備受矚目。俄國因入侵烏克蘭，遭國際制裁，而中國因在此事上立場模糊備受批評。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/15 17:51
習近平睽違6百餘日後首度出訪，首站哈薩克。（圖／中央社）    

習近平睽違6百餘日後首度出訪，首站哈薩克。（圖／中央社）    

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）中國國家領導人習近平於新冠疫情後首度出訪，14日落腳哈薩克，與總統托卡葉夫會談達成多項共識，包括哈國反對任何形式的「台灣獨立」，後前往烏茲別克參加於15、16日舉行上海合作組織峰會。

中哈建交30年聯合聲明 強調反台獨、重申「一帶一路」

習近平此次出訪適逢中、哈兩國建交30年，據中國官媒《新華社》報導，習近平與托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）會面，並被被授予哈國最高榮譽「金鷹」勳章

兩國也發表共同聲明指出，將進一步加強雙邊對話，精心打造雙邊關係下一個「黃金30年」，並朝著「打造世代友好、高度互信、休戚與共的『兩國命運共同體』的願景和目標努力」。

聲明強調雙方政治互信，哈薩克堅定支持「一中政策」、反對任何形式的「台灣獨立」；中方堅定支持哈國自主選擇的發展道路，支持哈薩克政府為保持國內穩定、族際和諧、促進社會經濟發展所採取的措施。

雙方重申，不參加任何損害對方主權、安全和領土完整的聯盟或組織，不與第三國締結此類國際條約。此外，雙方願繼續積極推動中方共建「一帶一路」倡議同哈薩克「光明之路」新經濟政策對接，為兩國跨境貨物和服務貿易提供強大助力。

美國之音》引述專家分析，習近平選擇哈薩克作為新冠疫情爆發後首個出訪的國家，標誌著該國在中國「一帶一路」戰略中的重要意義。2013年習近平在此宣布該項全球性戰略，9年來該策略進展可觀卻也招致不少批評，近年來中國的清零防疫政策及戰狼外交，更引起國際反感，中亞行可謂為取暖。

《外交家》雜誌分析則指出，習近平造訪哈薩克具「巨大的象徵意義和地緣政治價值」。哈國人口近2千萬，為中亞經濟實力最強國。又因鄰近新疆，對中國外交、經濟發展和西部安全有著重要的地位。

《BBC》則表示，習近平在周二（9月13日）為《哈薩克真理報》撰寫的一篇文章中，將中哈關係形容為「堅韌如磐」。

上海合作組織峰會 習普會、烏克蘭成焦點

習近平結束哈薩克行程後轉往烏茲別克進行國是訪問，並出席15至16日在撒馬罕（Samarkand）舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議。

上合組織創立於2001年，成員國包含中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦等國，影響力不容小覷，20多年來逐漸擴張，成為西方陣營不容忽視的勢力。

本次峰會更具特殊性，除了習近平疫情後首度出訪，凸顯對上合組織及其成員國間的重視，習近平與普丁是否舉行會面也備受矚目。俄國因入侵烏克蘭，遭國際制裁，而中國因在此事上立場模糊備受批評。

日前中國人大委員長、中共政治局常委栗戰書在日前訪俄行期間，表示中方對俄國入侵烏克蘭「表示充分的理解，而且從不同的方面給予策應」，引發國際關注。
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