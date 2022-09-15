台灣證交所於9月14日舉辦中介機構推動「臺灣創新板」頒獎典禮

為表揚證券承銷商及會計師事務所對推動創新板之努力，證交所於9月14日舉辦「中介機構推動臺灣創新板頒獎典禮」，由證交所簡立忠總經理致詞，為典禮揭開序幕，隨後頒發「推動創新獎」獎牌與獎勵金，以資勉勵並感謝獲獎中介機構對資本市場之貢獻。

自去(2021)年3月底公告「臺灣創新板」規章後，證交所偕同各中介機構積極宣傳「臺灣創新板」，協助新創企業加速進入資本市場，挹注公司穩健發展及提升競爭力，證交所由衷感謝各承銷商及會計師給予專業輔導與支持，期盼未來繼續攜手合作，共同扶植創新產業發展。

為鼓勵中介機構積極輔導及推薦國內外新創事業於「臺灣創新板」申請上市，證交所去年9月函知各中介機構本公司「對中介機構推動臺灣創新板之獎勵辦法」，依推動積分核算，這次「推動創新獎」獲奬名單如下：

證券承銷商：第一名 元大證券股份有限公司；第二名 富邦綜合證券股份有限公司；第三名 第一金證券股份有限公司。

會計師事務所：第一名 安侯建業聯合會計師事務所；第二名 資誠聯合會計師事務所(併列)；第二名 勤業眾信聯合會計師事務所(併列)。

證交所簡總經理致詞時表示，「臺灣創新板」定位明確，即在發揮資本市場扶植創新企業成長茁壯的育成功能，協助提升知名度、吸引優秀人才、創造企業價值與增加競爭優勢。希望將創新板打造成為亞太地區科技創新事業的上市新品牌，透過資本市場的力量，形成創新資本聚落，形塑「創新＋永續」的特色板塊，支持我國產業升級轉型及永續發展，暨強化證券市場韌性。

「積極推動及活化創新板」為證交所重點工作項目，證交所將持續多元招商引資、加強市場溝通，傳遞創新板的定位與特色，並適時檢討訂定更為合宜的上市條件、調整投資人限制等，以活絡創新板及優化法規環境。