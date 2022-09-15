桃李春風愛無限 50名專業幼教人　感謝有您！

新北市教育局為表彰公私立幼兒園教保服務績優及資深人員長年付出 的貢獻，在教師節前的9月6日辦理111年度績優暨資深教保人員 表揚大會，肯定幼教人員的努力並鼓舞士氣。這次榮獲表揚者共計5 0位，包括績優教職員工35位、資深人員15位。得獎者有主任、 教師、教保員、廚工與職員，每一位得獎者都在各自專業領域中， 用心守護幼童的身心健康。

今年度50位獲獎者在幼教園地長期付出奉獻， 譜下許多溫馨動人的幼教篇章， 他們不僅是新北專業幼教的最佳推手， 也是推動園務發展的重要夥伴。 獲獎的榮光不僅代表獲獎者個人在幼兒教育的貢獻獲得高度讚揚， 同時也是新北幼兒教育人員的典範與表率。

其中思賢國小附設幼兒園高櫻芷主任，深耕在地24年，曾獲得新北 市服務績優教師及推展原住民族教育有功人員殊榮， 處事圓融開朗樂觀，妥善擘劃園務發展，善於整合內部與外部資源， 發展在地課程， 並多次攜手教師團隊參加幼教之光及教學卓越獎等甄選均榮獲佳績， 促優園內教師專業成長，凝聚良好向心力，建立幼兒園金字口碑。

三芝幼兒園楊佳靈教師領有普通與特教教師雙重證書， 也具備心評人員鑑定及國際資訊能力認證資格。因應少子化來臨， 為穩定幼生來源，她發展在地化課程，透過「來去洗衫窟仔」主題， 引發兒孫輩看見阿公、阿嬤用手洗衣的「社區意識」， 不僅保留珍貴的文化， 也將生活經驗與探究學習精神融入主題課程中， 讓學習變得有趣又有意義，深獲社區家長認同。

認真敬業且人際關係和諧的裕德藝術幼兒園莊絜茵教保員， 結合每次主題課程單元內容，用心布置教室環境， 營造創新活潑的主題課程及豐富的學習區素材， 如透過西遊記戲劇表演機會，讓孩子從表演遊戲中，啟動視覺、 聽覺與觸覺等五感經驗，為課程灌注創新元素， 更提昇了幼兒口語發表及肢體伸展的表達力。

廚工生涯達34年且即將榮退的屯山國小簡葉真秀女士， 深獲親師生愛戴，守護孩子健康的初心始終如一。 真秀阿姨愛人如己，不僅經常主動研發適合幼兒口味的健康、 美味菜單，並精準掌握出餐時間，保留食材的新鮮營養；除此， 她透過變化烹調技巧與擺盤藝術，促進孩子食慾， 也改善了偏食的習慣。把校園當成自己家的葉阿姨， 對校園花木修剪及落葉清除，也都主動協助維持環境衛生， 可說是幼兒健康的最佳守護天使。

教育局長張明文表示，新北市打造優質、頂尖的教育環境， 增設公共化幼兒園183班、準公共幼兒園821班，提供近5萬名 幼兒就讀平價優質幼兒園機會，減輕家長經濟負擔， 是全國收托數最高的縣市。 如此豐碩的教育成果是新北市幼兒教育人員用持之以恆的愛與關懷， 點滴努力而成。在這波疫情中，感謝所有幼教人員不畏辛勞、 堅守崗位守護幼兒健康。