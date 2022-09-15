山坡地資訊一鍵查詢沒煩惱　一年可省220萬

新北市農業局提供最新公開資訊，推出優化版「 新北市山坡地範圍線上公開查詢系統」(https://www. ntpcswc.ntpc.gov.tw/ntpagr/)， 想立即查詢土地是否位於山坡地範圍、特定水土保持區等9種查詢項 目，只要輸入地籍資訊、座標或是地址， 一鍵查詢解答您心中的疑惑。

新北市轄區約有87%土地皆屬法定山坡地範圍， 於山坡地範圍內進行開發利用作業， 申請民眾須準備水土保持申請書件送審， 常常需要查詢土地是否位於山坡地範圍內。為方便民眾查詢， 新北市農業局提供山坡地線上查詢系統供民眾使用，自2019年5月 13日正式上線以來，總瀏覽查詢人次已達15萬人次。 以往要以地號查詢，但民眾常不知土地地號， 因此今年優化系統新增以地址、座標定位查詢點位， 也能偵測使用者所在位置定位，同時提供距離面積測量、連結GOO GLE街景功能及路徑規劃等功能，讓民眾申請作業更簡易便捷。

民眾常以內政部「環境敏感地區單一窗口查詢平台」 申請相關環境敏感地區資訊，僅查詢1筆地號土地是否位於山坡地範 圍、特定水土保持區，動輒就要2,000元起， 農業局每年平均受理約1,100筆環境敏感地區查詢案件， 若使用新北市山坡地範圍線上查詢系統， 其查詢山坡地範圍及特定水土保持區結果即可作為正式證明文件， 無需繳交查詢申請費用，一年可省下申請費用約220萬元。此外， 本次系統優化還整合政府公開資訊， 一次可呈現出新北市山坡地範圍、特定水土保持區、水庫集水區、 山崩地滑地質敏感區、地下水補注地質敏感區、 地質遺跡地質敏感區、國家公園範圍、土石流潛勢溪流影響範圍、 保安林範圍等9種土地資訊，並可自由選擇套繪衛星影像圖、 段籍界、行政區界等多樣化圖資，讓民眾能充分了解土地資訊。

新北市農業局表示，科技日新月異，提供更完善的服務。因此優化「 新北市山坡地範圍線上公開查詢系統」， 讓民眾一鍵查詢常用之山坡地資訊，增加查詢便利性。 目前已開放新北全山坡地區擴充查詢功能， 針對民眾申請水土保持書件，於山坡地範圍、 特定水土保持區皆有正式效力，鼓勵民眾多加利用。 如有相關問題可撥打02-29603456#2970洽詢， 以利提供更優質服務。