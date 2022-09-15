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山坡地資訊一鍵查詢沒煩惱　一年可省220萬

By 台灣英文新聞
2022/09/15 17:15
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市農業局提供最新公開資訊，推出優化版「新北市山坡地範圍線上公開查詢系統」(https://www.ntpcswc.ntpc.gov.tw/ntpagr/)，想立即查詢土地是否位於山坡地範圍、特定水土保持區等9種查詢項目，只要輸入地籍資訊、座標或是地址，一鍵查詢解答您心中的疑惑。

新北市轄區約有87%土地皆屬法定山坡地範圍，於山坡地範圍內進行開發利用作業，申請民眾須準備水土保持申請書件送審，常常需要查詢土地是否位於山坡地範圍內。為方便民眾查詢，新北市農業局提供山坡地線上查詢系統供民眾使用，自2019年5月13日正式上線以來，總瀏覽查詢人次已達15萬人次。以往要以地號查詢，但民眾常不知土地地號，因此今年優化系統新增以地址、座標定位查詢點位，也能偵測使用者所在位置定位，同時提供距離面積測量、連結GOOGLE街景功能及路徑規劃等功能，讓民眾申請作業更簡易便捷。

民眾常以內政部「環境敏感地區單一窗口查詢平台」申請相關環境敏感地區資訊，僅查詢1筆地號土地是否位於山坡地範圍、特定水土保持區，動輒就要2,000元起，農業局每年平均受理約1,100筆環境敏感地區查詢案件，若使用新北市山坡地範圍線上查詢系統，其查詢山坡地範圍及特定水土保持區結果即可作為正式證明文件，無需繳交查詢申請費用，一年可省下申請費用約220萬元。此外，本次系統優化還整合政府公開資訊，一次可呈現出新北市山坡地範圍、特定水土保持區、水庫集水區、山崩地滑地質敏感區、地下水補注地質敏感區、地質遺跡地質敏感區、國家公園範圍、土石流潛勢溪流影響範圍、保安林範圍等9種土地資訊，並可自由選擇套繪衛星影像圖、段籍界、行政區界等多樣化圖資，讓民眾能充分了解土地資訊。

新北市農業局表示，科技日新月異，提供更完善的服務。因此優化「新北市山坡地範圍線上公開查詢系統」，讓民眾一鍵查詢常用之山坡地資訊，增加查詢便利性。目前已開放新北全山坡地區擴充查詢功能，針對民眾申請水土保持書件，於山坡地範圍、特定水土保持區皆有正式效力，鼓勵民眾多加利用。如有相關問題可撥打02-29603456#2970洽詢，以利提供更優質服務。

更新時間 : 2022-09-15 21:05 GMT+08:00

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