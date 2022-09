台灣證交所再次攜手寬量國際　辦理「12th Taiwan CEO Week」線上引資活動

自2020年疫情爆發以來,台灣證券交易所與寬量國際(QIC)每年於上半年及下半年各舉辦一場線上引資活動,迄今已舉辦5個場次,屢次獲得海內外機構投資人熱烈迴響。今年下半年再度合作,於2022年9月19日至30日共同主辦「12th Taiwan CEO Week」線上引資活動,邀請來自半導體、電子零組件、生技醫療、金融保險等47家上市櫃、興櫃及創新板公司,與來自亞太、美國及歐洲地區之機構投資人進行會談。

投資說明會期間,除安排上市櫃公司與全球機構投資人進行會談外,這次活動特別於9月21日上午安排「新經濟資本市場論壇」線上英文論壇,將由證交所陳麗卿副總經理及QIC李鴻基執行長開場致詞揭開序幕,再由上市二部代表介紹創新板近期制度興革,希望加強機構投資人對創新板最新發展之瞭解。接著由QIC谷月涵策略長以「Taiwan in the Brave New World」為題發表專題演講,剖析臺灣在創新產業鏈的策略及優勢。

證交所於疫情期間持續辦理線上引資活動,為服務更多市場參與者,專題論壇內容影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網>隨選影片>投資臺灣InvestTW>CEO Week」https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=157,投資人可隨時聽取簡報,不受時間限制。

儘管全球疫情前景未明,證交所持續以創新引資型態,推廣台灣資本市場興革措施,並促成上市公司與國際機構投資人交流。考量外資殷切期盼重啟實體引資活動,證交所也已做好充足準備,未來將視國境開放政策,主動出擊,赴外與機構投資人交流,吸引國際資金進駐台灣,實踐國際連結。