台灣證交所再次攜手寬量國際　辦理「12th Taiwan CEO Week」線上引資活動

自2020年疫情爆發以來，台灣證券交易所與寬量國際（QIC）每年於上半年及下半年各舉辦一場線上引資活動，迄今已舉辦5個場次，屢次獲得海內外機構投資人熱烈迴響。今年下半年再度合作，於2022年9月19日至30日共同主辦「12th Taiwan CEO Week」線上引資活動，邀請來自半導體、電子零組件、生技醫療、金融保險等47家上市櫃、興櫃及創新板公司，與來自亞太、美國及歐洲地區之機構投資人進行會談。

投資說明會期間，除安排上市櫃公司與全球機構投資人進行會談外，這次活動特別於9月21日上午安排「新經濟資本市場論壇」線上英文論壇，將由證交所陳麗卿副總經理及QIC李鴻基執行長開場致詞揭開序幕，再由上市二部代表介紹創新板近期制度興革，希望加強機構投資人對創新板最新發展之瞭解。接著由QIC谷月涵策略長以「Taiwan in the Brave New World」為題發表專題演講，剖析臺灣在創新產業鏈的策略及優勢。

證交所於疫情期間持續辦理線上引資活動，為服務更多市場參與者，專題論壇內容影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞CEO Week」https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=157，投資人可隨時聽取簡報，不受時間限制。

儘管全球疫情前景未明，證交所持續以創新引資型態，推廣台灣資本市場興革措施，並促成上市公司與國際機構投資人交流。考量外資殷切期盼重啟實體引資活動，證交所也已做好充足準備，未來將視國境開放政策，主動出擊，赴外與機構投資人交流，吸引國際資金進駐台灣，實踐國際連結。