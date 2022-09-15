富含Omega-3脂肪酸！林業試驗所：台灣淺山地區農牧用地適合種植印加果

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）長期致力於木本油料植物的研究，行政院農業委員會林業試驗所15日表示，台灣民間栽植悠久的油茶，可製成優質食用的苦茶油，近年發現另一種多年生的食用油料植物─印加果，其油脂正好可與苦茶油搭配，構成國人健康用油的絕佳組合。

林業試驗所指出，印加果(Plukenetia volubilis L.)為大戟科多年生藤本植物，原生地在南美洲西北部的熱帶地區，據稱被當地原住民食用歷史已有三千多年。印加果的種仁含油量高（可達56%），其油脂脂肪酸主要由α-亞麻酸（Omega-3），亞油酸（Omega-6），油酸（Omega-9）三種不飽和脂肪酸組成，可高達92%以上。由於Omega-3不飽和脂肪酸可達46%，甚至超過50%，對於普遍攝取過少Omega-3不飽和脂肪酸的國人而言，可優先選擇印加果油，再搭配攝取高油酸的苦茶油或橄欖油，可達到Omega-3-6-9均衡用油的理想狀態。

林業試驗所表示，自2013年起，台灣民間種植印加果面積逐漸增加，據農糧署2021年數據，加上未統計到的縣市，全台種植面積至少達到300公頃。印加果具有當年種植，當年即可收穫，以及一年種植，多年收穫的特性，故受許多農民的青睞，紛紛改種印加果。然而一窩蜂的種植，沒有選擇適合種植的土地，植株抗耐性不佳，容易發生病蟲害，目前常見的危害就是根瘤線蟲與根腐病，而讓農民束手無策。

林業試驗所提醒，並非所有土地都適合印加果的種植，必須具備適宜的氣候與立地條件，印加果是喜溫植物，要求冬無嚴寒，夏無酷暑，適宜的溫度範圍是10℃~36℃，溫度過低容易產生寒害，高溫則容易遭受線蟲危害、花果剛形成時容易落花落果等；土壤環境最好的是中等質地的土壤（砂質粘壤土，粘質壤土和砂質壤土），重粘土或非常粘稠的粘土並不適宜，土壤pH範圍5.5-7.0，並具備良好的排水和通氣條件。

林業試驗所太麻里研究中心主任許俊凱表示，印加果適合種植在台灣淺山地區之農牧用地，慎選淺山地區適合的土地種植，其風險較平地種植低。經過近10年的觀察，印加果並無若干外來種強勢侵入的狀況發生，故在農牧用地種植，且不使用化學肥料與農藥狀況下，對於森林生態影響不大。印加果所含油脂脂肪酸成分，提供目前國人飲食所必需，加上屬於多年生植物，收穫時毋須對土壤進行翻耕，對於土地相對友善。

目前國內對於印加果的研究大多仍為民間自行栽培與研發，仍待相關單位投入更多試驗研究，以作為產業發展的依據。近幾年林業試驗所配合農業試驗所下鄉進行印加果產業輔導及推廣，惟目前國內法規只同意印加果之油品可供食用，尚未核准其他食用加工品，農業試驗所現今仍為放寬國內規範而努力。