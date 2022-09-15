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【有經驗員工不斷流失】台鐵第一線缺料又缺人•產業工會籲重評估留才方案　

➤台鐵產業工會說，交通部選擇公司化來解決台鐵管理運作問題，卻依舊漠視根本人才問題。➤近期在台鐵企業工會與交通部協商下，提出的留才方案僅每人增加月薪新台幣2000元，完全無法解決台鐵長年面對的人才斷層、流動問題，更可能成為員工流失的推力。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/15 17:44
台灣鐵路產業工會15日上午到交通部陳情，呼籲交通部重新評估台鐵公司化留才方案，實質解決留才問題，並提出台鐵公司化相關子法制度建立、留才方...

台灣鐵路產業工會15日上午到交通部陳情，呼籲交通部重新評估台鐵公司化留才方案，實質解決留才問題，並提出台鐵公司化相關子法制度建立、留才方...

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台鐵日前發生號誌故障多日才修復，影響中秋連假疏運。台鐵產業工會認為台鐵第一線面臨缺料又缺人問題，今天(15日) 到交通部陳情，呼籲重新評估台鐵公司化留才方案，交通部允諾研議。

【有經驗員工不斷流失】台鐵第一線缺料又缺人•產業工會籲重評估留才方案　

時代力量立法院黨團總召邱顯智（中）、副總召陳椒華（右）等人13日舉行記者會表示，監察院7日因台鐵太魯閣號事故通過彈劾失職官員，中秋連假台鐵卻再次出包，呼籲失職官員應下台負責，政府也要針對台鐵亂象提改革措施，納入及落實外部監督機制。中央社

台鐵產工呼籲交通部，應重新評估留才方案，實質解決留才問題並邀產業工會加入公司化相關議題協商，傾聽所有員工的心聲，才是真正展現改革台鐵的決心。

台鐵產業工會指出，中秋節前夕，台鐵彰化路段發生嚴重號誌故障問題，導致連假期間上百列車班次誤點，影響數萬名國人，是台鐵局連假疏運任務的失敗。

產業工會說，台鐵日常檢修與保養及每次故障事件搶修，都仰賴台鐵第一線運、工、機、電人員的努力，但這樣基本運作卻在台鐵長年來不當管理下，造就現今台鐵第一線運作上缺料又缺人的困境，第一線人員面對這樣的窘境，無法遏止交通風險上升。

產業工會指出，台鐵面臨相當嚴重的人才流失，每年招聘新人卻同時流失有經驗的員工，才會導致這次中秋連假發生找退休人員協助搶修的離譜情況。

台鐵產業工會說，交通部選擇公司化來解決台鐵管理運作問題，卻依舊漠視根本人才問題，近期在台鐵企業工會與交通部協商下，提出的留才方案卻僅每人增加月薪新台幣2000元，完全無法解決台鐵長年面對的人才斷層、流動問題，更可能成為員工流動的推力。

台鐵產工先前提出「鐵路人公司化調薪及行動方案意向調查」，並串聯台鐵企業工會宜蘭分會及各分會幹部共同發起，目前已有千名員工參與，就是盼交通部應重新評估留才方案，別再上演搶修故障需退休人員出馬的荒誕場面。

目前，台鐵公司化相關子法訂定及留才方案，由台鐵與台鐵企業工會協商，台鐵產業工會要求加入

交通部路政司技正陳祖安接受台鐵產工陳情書（下圖) ，並允諾研議相關訴求。

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【有經驗員工不斷流失】台鐵第一線缺料又缺人•產業工會籲重評估留才方案　台灣鐵路產業工會15日上午到交通部陳情，對中秋前夕台鐵發生嚴重號誌故障問題，提出3大訴求，並遞交陳情書給交通部。中央社
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